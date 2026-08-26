방송인 한영이 새로운 프로필을 공개했다. / 사진=한영 SNS

방송인 한영이 새로운 프로필을 공개했다. / 사진=한영 SNS

방송인 한영이 달라진 비주얼의 근황을 공유했다.한영은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "새 프로필"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 한영이 화이트 나시 원피스에 분홍빛 장미 꽃다발을 들고 있는 모습. 평소 얼굴과 확연히 달라진 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한영은 사진이 AI로 생성된 듯 "어차피 사진 찍고 보정도 많이 하니까"라는 해시태그를 달기도 했다.한편 1978년생인 한영은 그룹 L.P.G.의 멤버로 데뷔했다. 8살 연하의 트로트 가수 박군과 2022년 결혼했으며, 슬하에 아이는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr