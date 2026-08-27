이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’

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‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 아들을 위해 육아용품 쇼핑에 약 60만원을 썼다.26일 방송된 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 곽튜브와 생후 140일 된 아들 태산이의 일상이 공개됐다.태산이 진료를 마친 곽튜브는 아내가 부탁한 치발기와 수면 조끼를 사기 위해 육아용품숍을 찾았다.하지만 매장에 들어간 뒤 수저와 식기, 턱받이부터 비옷과 옷, 선글라스, 모자까지 하나둘 장바구니에 담기 시작했다.계산대에 도착한 곽튜브는 가득 찬 물건을 보고 “너무 많이 샀나?”라며 고민했다. 이날 최종 결제 금액은 59만9710원이었다.곽튜브는 소비 이유를 두고 “내가 어릴 때 가난해서 못 산 울분 때문인 것 같다”고 말했다. 이어 “태산이에 관한 건 아끼지 않고 다 사는 것 같다”며 아들을 향한 애정을 드러냈다.앞서 곽튜브는 지난해 9월 비연예인 여성과 결혼했다. 같은 해 3월 태산 군을 품에 안았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr