이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘A급 장영란’

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가사도우미에 강남에 있는 집 한채를 선물한 것으로 알려진 여에스더가 자신을 둘러싼 ‘바지 사장’ 의혹에 입을 열었다.26일 ‘A급 장영란’ 채널에는 여에스더의 사업과 관련된 각종 의혹을 짚어보는 영상이 공개됐다.영상에서 여에스더는 회사 사무실과 관련해 “청담동 사무실이 너무 비싸다”고 밝혔다. 이어 “내 방도 없다”며 대표인 자신도 따로 사용하는 공간이 없다고 설명했다.장영란이 여에스더의 회사 운영 방식에 대해 의문을 제기하자 여에스더는 허례허식 없이 회사를 운영하고 싶다는 취지의 이야기를 꺼냈다. 그는 “제가 제일 싫어하는 게 허례허식”이라고 말했다.여에스더를 둘러싼 ‘바지 사장’ 의혹에 대해서도 해명했다. 단순히 이름만 대표로 올려둔 것이 아니라 실제 회사 운영과 업무에 관여하고 있다는 점을 설명하며 의혹을 반박했다.한편 여에스더는 남편 홍혜걸이 MBC ‘라디오 스타’에서 밝힌 가사 도우미에 강남 집을 선물해 줬다는 미담으로 화제를 모았다.홍혜걸은 가사도우미를 언급하며 "10년 넘게 아내를 옆에서 케어해주셨다"며 "아내가 '저 아주머니는 평생 모시고 가야 할 분'이라고 한다. 어쩌면 나보다 더 중요한 존재라고 하더라"고 언급했다.이어 "아내의 모든 것을 케어해주신다"면서 "오죽하면 아내가 아주머니께 집을 한 채 사드렸을 정도"라고 말했고, 이에 하하가 "혹시 그 집이 강남이냐"고 묻자 홍혜걸은 "당연히 강남이다"라고 답해 놀라움을 안겼다.여에스더는 건강기능식품 사업을 운영하며 최근 방송에서 본사 기준 연매출 약 3,000억 원을 기록했다고 밝힌 바 있다. 자회사를 포함한 매출은 약 4,500억 원 규모로 알려졌으며, 16년간 기부한 금액도 약 82억 원에 달한다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr