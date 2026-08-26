이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

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서인영이 마지막까지 남겨뒀던 명품백 두 개를 처분한 뒤 제작진에게 통큰 플렉스를 했다.26일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는 명품백을 판매한 뒤 고속터미널 지하상가를 찾은 서인영의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.서인영은 “나 이제 무소유 할 거다. 나 지금 진짜 돈이 없다”라며 “마지막 남은 2개다”라며 에르메스 가방과 샤넬 가방을 꺼냈다. 결국 두 가방의 최종 판매가는 430만원으로 결정됐다.서인영은 명품백 구매에 대해 “매장가는 1500만원이었는데 나는 웃돈을 주고 4000만원에 샀다”고 회상했다.이후 강남 고속터미널에서 이불과 잠옷 등을 구입한 뒤 거리에서 바로 남은 돈을 확인했다.잔액은 382만5000원이었다. 서인영은 여기서 돈을 다시 셌고, 제작진은 “왜 또 세냐”라며 의아해했다.서인영이 돈을 다시 셌던 이유는 제작진에게 줄 100만원을 꺼내기 위함이었던 것.100만원을 내민 서인영은 제작진의 거절에도 “회식해라. 오늘 가방 같이 팔았지 않았느냐”라고 재차 권했다.서인영은 두 명품백을 놓고 “부여잡고 있던 두 백을 팔아서 마음을 안 좋았는데 쓸모 있는 거 사니까 기분이 좋아졌다. 이게 더 값지다는 생각이 든다”라고 말했다.이어 고속터미널 지하상가를 둘러본 소감으로 “오늘 정겨움이 좋았다. 또 어머니들의 정겨움이 좋았다. 여기 안 왔으면 혼자 집에서 울었을 것”이라고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr