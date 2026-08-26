사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

그룹 아이브 멤버 안유진이 홍콩에서의 자연스러운 일상을 공개했다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "hongkong"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 어두운 배경 앞에서 카메라를 정면으로 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 카디건 위로 화이트 이너를 레이어드한 편안한 차림에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며, 또렷한 눈매와 차분한 표정이 담백한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 안유진은 비행기 좌석에 앉아 같은 의상을 입은 채 카메라를 바라보고 있다. 창가에서 들어오는 부드러운 빛이 얼굴을 은은하게 비추고 있으며, 자연스럽게 머리를 넘긴 모습과 편안한 자세가 꾸밈없는 매력을 더한다.또 다른 사진에서 안유진은 실내 좌석에 앉아 노란색 음료가 담긴 병을 두 손으로 들고 빨대로 마시고 있다. 블랙과 그린 컬러가 어우러진 좌석과 유리 칸막이가 함께 담겼으며, 커다란 눈을 뜬 채 음료를 마시는 모습이 시선을 끈다.마지막 사진에서 안유진은 야간 도심 거리 한복판에 서서 카메라를 바라보고 있다. 블랙 카디건과 데님 팬츠를 매치하고 커다란 숄더백을 한쪽 어깨에 멘 모습이며, 뒤편으로 환하게 켜진 상점 간판과 도로를 지나가는 붉은 차량이 함께 담겨 홍콩의 밤거리 분위기를 그대로 전한다.이를 본 팬들은 "홍콩에서 가장 아름다운 곳", "항상 응원해", "너무 예뻐", "안유진 화이팅", "진짜 자랑스러운 내가수", "참 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 안유진은 2003년생으로 23세다. 최근 안유진이 속한 아이브는 첫 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이엠)을 통해 전세계 팬들과 만났다. 안유진은 tvN '우주떡집'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr