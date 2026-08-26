사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

얼짱 홍영기가 여름 삿포로에서 다양한 일상을 공개하며 사랑스러운 매력을 전했다.홍영기는 최근 자신의 인스타그램에 "여름 삿포로를 안가보셨다면 제발 가세요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍영기는 대기 공간으로 보이는 실내에서 하늘색 골지 반소매 상의와 그레이 미니스커트, 블랙 롱부츠를 매치한 차림으로 소프트아이스크림을 들고 카메라를 바라보고 있다. 볼을 살짝 부풀린 표정이 더해졌고 뒤편으로 여러 좌석과 사람들이 함께 담기며 여행 중 자연스러운 분위기를 전했다.이어진 사진에서 홍영기는 같은 공간에 앉아 아이스크림을 손에 든 채 미소를 띠고 있다. 다리를 자연스럽게 꼰 자세와 심플한 블랙 시계, 작은 귀걸이가 포인트를 더했으며, 주변 좌석과 가방, 테이블 등이 함께 담겨 편안한 휴식 시간을 보여줬다.또 다른 사진에서 홍영기는 실내 공간을 배경으로 셀카를 남기고 있다. 짧은 단발 헤어와 은은한 메이크업이 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했으며 하늘색 상의와 블랙 숄더백 스트랩이 어우러져 깔끔한 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 홍영기는 도심 거리 위에 서서 팔짱을 낀 채 옆을 바라보고 있다. 가로수와 건물들이 이어진 거리 풍경이 함께 담겼고, 하늘색 상의와 그레이 미니스커트, 블랙 숄더백을 매치한 차림이 여름 도심의 산뜻한 분위기와 자연스럽게 어우러졌다.이를 본 팬들은 "여름삿포로 어땠나요 언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니사랑해요진짜", "이뿌세용", "오빠랑 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 홍영기는 2009년 코미디TV '얼짱시대' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2012년 3세 연하 남편 이세용과 혼전임신으로 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr