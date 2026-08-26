/사진 = 리코브, 비앤비인더스트리 제공

중화권 가수 니나(NINA)가 국내 컴백을 확정했다.니나는 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'WHY NOT ME?'(와이 낫 미?)를 발매한다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Why'(와이)를 비롯해 'Shadow Boxing'(셰도우 복싱), 'QT'(큐티), 'mamapapa'(마마파파), 'Tell Me Where Are We'(텔 미 웨어 아 위), '해줘(Say It for Me)' 등 총 6곡이 수록됐다. 니나는 전곡을 한국어로 가창했다.'WHY NOT ME?'는 사랑을 통해 자신을 돌아보게 되는 과정을 담은 앨범이다. 설렘과 불안, 상처, 이별 등 다양한 감정의 흐름을 곡별로 풀어냈다.음악적으로는 컨템포러리 R&B를 중심으로 힙합, 팝, 스윙 EDM, 얼터너티브 팝, 발라드 등 여러 장르를 담았다. 김도훈, 이현승 작곡가를 비롯한 국내외 프로듀서들이 작업에 참여했으며, 니나 역시 수록곡 'Tell Me Where Are We'의 작곡에 이름을 올렸다.니나는 지난해 6월 미니 1집 'NEVER AFRAID'(네버 어프레이드)로 데뷔해 타이틀곡 'Freeze!'(프리즈!)로 국내 음악방송에 출연했다. 수록곡 'One Spot'(원 스팟)은 QQ뮤직과 왕이윈 뮤직 등 중국 음원 플랫폼에서 스트리밍 100만 건을 넘어섰고, QQ뮤직 한국 차트에서는 3주 연속 1위를 기록했다.같은 해 8월 발매한 첫 중국어 싱글 '美美Sunday'(미미선데이)는 도우인에서 화제곡 재생 횟수 3억9000만 건을 기록했다.니나의 미니 2집 'WHY NOT ME?'는 오는 30일 오후 6시 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr