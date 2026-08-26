하지원이 '비광'에 출연했다. / 사진제공=해와달엔터테인먼트

하지원이 '비광'에서 추락하는 톱스타 남미 역을 맡았다. / 사진제공=플레이그램, 콘텐츠지오

하지원이 2026년 데뷔 30주년을 맞이했다. / 사진=텐아시아DB

"'나는 누구일까?', '나는 왜 배우를 하고 있을까?' 이런 고민을 할 때 이 작품을 만났어요. 배우 캐릭터인 남미를 분석하면서 저를 회고하게 됐죠. 제가 하고 있던 여러 고민과 시나리오가 맞물렸어요."하지원은 영화 '비광'(감독 이지원)을 준비할 당시를 이렇게 회상했다. 판타지나 액션 등 다양한 작품을 해왔던 그는 날것의 삶에 놓인 남미 캐릭터에 매력을 느꼈다고 말했다. 남미뿐 아니라 영화 속 인물들이 모두 생생하게 살아 있다는 느낌을 받았다고 했다.오는 9월 2일 개봉하는 '비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤, 동주가 충격적인 사건에 휘말리자 그를 구하기 위해 의기투합하는 이야기를 그린다.하지원이 맡은 남미는 톱배우에서 한순간에 추락해 현재는 먹방을 촬영하며 살아가는 인물이다. 감정을 숨기지 않고 때로는 거친 욕설도 내뱉는다. 하지원은 남미가 실제 자신의 성격과 다르지만, 배우로 살아가는 인물에게 공감했다고 털어놨다. 그는 "남미가 먹방을 찍은 뒤 '오랜만에 카메라에 서니까 살 것 같다'는 대사를 하는데 나도 '비광' 촬영장에서 살아있다는 느낌을 받았다"고 고백했다.하지원은 남미를 이해하기 위해 촬영 전 이지원 감독과 오랜 시간 이야기를 나눴다. 특히 프리프로덕션 단계에 많은 시간을 들였고, 충분한 준비를 거친 덕분에 촬영 현장에서는 오히려 힘을 빼고 연기할 수 있었다. 외적으로도 많은 변화를 줬다."일부러 탈색을 반복해서 머릿결을 상하게 했어요. 상한 머릿결이 꽤 오래 가더라고요. 하하. 촬영하는 동안 피부 관리도 일부러 안 받고 운동도 안 했어요. 남미 캐릭터에 맞게 삶의 무드를 만들고 싶었거든요. 의상 피팅도 너무 재밌었어요. 동물적인 옷과 패턴들 보고 밀림에 온 줄 알았어요. 그러면서 남미를 더 이해하게 됐죠."진한 메이크업과 화려한 의상에 더해 굼벵이와 개구리를 먹는 장면에도 도전했다. 거친 욕설을 내뱉는 모습 역시 기존에 보여준 이미지와는 달랐다. 하지원은 특히 공을 들였던 먹방 장면이 영화에서 상당 부분 편집된 데 아쉬움을 나타냈다. 그의 열정이 돋보이는 대목이었다."먹방을 열심히 찍었는데 많이 셌나 봐요. 먹방 영상도 몇 년 만에 봤는데 제 모습이 너무 낯설었어요. 그 낯섦이 좋았죠. 엄마한테도 보여드렸는데 충격받으신 것 같아요. 하하."하지원은 어느덧 데뷔 30주년을 맞았다. 그동안 다양한 필모그래피를 쌓은 베테랑 배우지만, 남미 캐릭터를 연기할 때만큼은 연기를 처음 하는 것처럼 했다고 밝혔다. 그는 "나라는 존재에 대해 고민을 많이 하는 시기에 촬영해서 그런지 연기를 처음 할 때 이상의 떨림을 갖고 했던 작품"이라고 설명했다. 촬영하면서 고민에 대한 답을 찾았냐는 말에는 "이 고민은 죽을 때까지 할 것 같다"고 털어놨다."여태껏 많은 작품을 했지만, 더 신중하고 진지해진 것 같아요. 책임감도 더 따라야 하는 것 같아요. 가볍게 '이런 캐릭터 하고 싶다'는 것보다 작품마다 캐릭터와 메시지에 대해서 더 많은 고민과 책임감을 가지고 임하고 싶어요."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr