사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

사진 = 안효섭 인스타그램

배우 안효섭이 여유로운 휴일을 담은 사진을 공개하며 자연스러운 일상을 전했다.안효섭은 최근 자신의 인스타그램에 "day off "라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안효섭은 화이트 반소매 카라 티셔츠를 입은 채 흰색 테니스공을 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 테니스공에는 'SAINT LAURENT PARIS'와 'Wilson' 로고가 함께 새겨져 있으며, 젖은 듯 자연스럽게 내려온 헤어스타일과 담백한 표정이 어우러져 깔끔한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 안효섭은 야외 테니스 코트 위를 걷고 있다. 화이트 반소매 카라 티셔츠에 블랙 쇼츠와 캡 모자, 운동화를 매치한 편안한 차림으로 라켓을 든 채 발앞에 있는 테니스공을 바라보고 있으며, 푸른 하늘과 구름, 코트를 둘러싼 나무들이 함께 담겨 시원한 풍경을 완성했다.마지막 사진에서 안효섭은 야간 헬스장에서 거울을 향해 휴대전화를 들고 전신 셀카를 남기고 있다. 블랙 민소매 상의와 와이드 팬츠, 캡 모자와 헤드폰을 착용한 모습으로 한쪽 팔의 근육이 드러나며 운동 중인 분위기를 전했고, 통유리 너머로 보이는 야경과 운동 기구들이 함께 담겨 일상의 한 장면을 자연스럽게 보여줬다.이를 본 팬들은 "이쁘다 이뻐", "늘 응원합니다", "잘생겼다", "화이팅", "넘 잘생겼어", "운동하는 모습도 멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1995년생으로 31세인 안효섭이 보이스 액팅으로 참여한 '케이팝 데몬 헌터스'가 누적 조회수 2억 6,600만회를 돌파해 넷플릭스 역대 모든 콘텐츠를 통틀어 최고 기록을 갱신 한 바 있다. 안효섭은 이후 '오늘도 매진했습니다'에 출연해 시철자들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr