10기 옥순♥유현철, 입맞춤하기 1초전…13kg 쪘어도 드레스핏은 완벽

'나는 솔로' 10기 옥순 김슬기와 '돌싱글즈3' 유현철이 재혼을 앞두고 로맨틱한 웨딩화보를 촬영했다.최근 두 사람의 웨딩 촬영을 담당한 헤어스타일리스트는 자신의 SNS를 통해 김슬기와 유현철의 커플 웨딩 촬영 현장이 담긴 영상을 공개했다.영상 속 김슬기와 유현철은 각각 순백의 웨딩드레스와 블랙 턱시도를 입고 예비부부의 분위기를 물씬 풍겼다. 특히 두 사람은 서로의 허리를 감싸고 얼굴을 가까이 맞댄 채 입맞춤 직전의 포즈까지 선보였다. 코끝이 맞닿을 듯 가까워진 거리에서 서로를 바라보는 모습이 실제 부부를 연상케 했다.김슬기는 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 튜브톱 웨딩드레스를 선택했다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 화려하면서도 성숙한 신부의 분위기를 완성했다. 유현철 역시 깔끔한 턱시도와 보타이 차림으로 김슬기와 호흡을 맞췄다.두 사람의 결혼 준비가 본격적으로 진행되고 있다는 점도 눈길을 끈다. 웨딩 촬영 현장 영상까지 공개되면서 연애를 넘어 실제 부부가 될 날이 가까워졌음을 실감하게 했다.김슬기는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 10기 돌싱 특집에서 옥순으로 출연해 이름을 알렸다. 유현철은 MBN '돌싱글즈3' 출연자로, 서로 다른 돌싱 연애 프로그램에 출연했던 두 사람은 방송 이후 연인으로 발전했다.특히 김슬기는 최근 유현철과 교제한 뒤 체중이 13kg 증가했다고 솔직하게 밝히기도 했다. 공개 열애를 이어온 두 사람은 이제 웨딩화보 촬영까지 마치며 재혼을 향한 준비에 속도를 내고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr