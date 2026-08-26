사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

배우 수지가 다양한 겨울 패딩 스타일을 선보이며 세련된 분위기를 자아냈다.수지는 최근 자신의 인스타그램에 "케이뚜"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수지는 카키 컬러 크롭 패딩을 걸친 채 블랙 이너와 블랙 팬츠를 매치하고 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 패딩 깃을 가볍게 잡은 자연스러운 포즈와 길게 내려오는 흑발이 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 수지는 하늘빛 패딩 위에 니트 귀달이 모자를 착용한 모습으로 카메라를 향해 입을 살짝 벌린 표정을 짓고 있다. 한 손을 머리 위로 올린 포즈와 자연스럽게 흘러내린 웨이브 헤어가 더해져 편안하면서도 발랄한 분위기를 연출했다.또 다른 사진에서 수지는 풍성한 퍼 트리밍이 더해진 밝은 회색 롱패딩을 착용하고 벽 앞에 서 있다. 허리 벨트로 실루엣을 정리한 채 한 손은 후드 부분에 다른 손은 허리 부근에 가볍게 올려 겨울 아우터의 디자인을 자연스럽게 드러냈다.마지막 사진에서 수지는 연한 라벤더 컬러의 경량 패딩에 블랙 팬츠를 매치한 채 양손을 주머니에 넣고 정면을 바라보고 있다. 금속 질감의 배경 앞에 선 모습과 차분한 표정이 어우러지며 깔끔하면서도 도회적인 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "셀카 주세요 수지님", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "따랑해요", "겨울여신", "따닷해 보이네요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 수지는 32세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr