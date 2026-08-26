배우 진재영이 최근 제주에서 실종자들이 잇따라 숨진 채 발견된 가운데 불안한 심경을 드러냈다./ 사진=SNS

배우 진재영이 최근 제주에서 실종자들이 잇따라 숨진 채 발견된 가운데 불안한 심경을 드러냈다./ 사진=SNS

배우 진재영이 최근 제주에서 실종자들이 잇따라 숨진 채 발견된 가운데 불안한 심경을 드러냈다.진재영은 지난 25일 자신의 SNS에 어둠이 내려앉은 제주 풍경을 담은 사진과 함께 "밤에는 잘 안 다니지만 요즘 제주도 뉴스는 산책도 좀 무섭다ㅠ"라는 글을 게재했다.2017년부터 제주에 정착해 생활하고 있는 진재영은 그동안 SNS와 방송을 통해 제주에서 보내는 일상을 꾸준히 공개해왔다. 그러나 최근 제주에서 실종 관련 사건이 잇따라 알려지자 밤 산책조차 조심스럽다는 심경을 전한 것으로 보인다. 해당 글은 이후 삭제되고 사진만 남은 상태다.최근 제주에서는 실종 신고가 접수됐던 이들이 잇따라 숨진 채 발견됐다. 특히 지난 5월 실종된 장미란 씨는 실종 104일 만인 지난 24일 제주시 한림읍의 한 야자수 농장에서 숨진 채 발견됐다.장 씨의 실종 신고를 담당했던 경찰관의 부실 대응 정황까지 드러나 논란이 커졌다. 해당 경찰관은 장 씨의 안전 여부를 직접 확인하지 않은 채 사건을 종결한 혐의로 구속됐다. 같은 경찰관이 담당한 다른 실종 신고에서도 허위 종결 정황이 확인된 것으로 전해졌다. 여기에 지난 22일부터 사흘 사이 제주에서 실종 신고가 접수됐던 4명이 잇따라 숨진 채 발견되면서 지역 내 불안감도 커졌다.제주에서 생활하는 유명인들도 잇따라 안전에 대한 우려를 나타냈다. 제주 거주 중인 의학전문기자 홍혜걸 역시 최근 관련 사건을 언급하며 외진 곳을 혼자 다닐 때 주의해야 한다는 취지의 글을 남겼다. 다만 이후 "제주가 위험하다는 취지는 아니다"라며 확대 해석을 경계했다.과거 제주 여행 중 흉기를 든 남성에게 위협을 당했다고 밝힌 그룹 리미트리스 출신 성현우의 경험담도 다시 주목받았다.한편 진재영은 2010년 4세 연하 프로골퍼 진정식과 결혼했다. 2017년 제주에 정착한 뒤 약 9년째 제주 생활을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr