파우 요치 / 사진=한국관광공사

파우 요치 / 사진=한국관광공사

그룹 파우(POW) 리더 요치가 한국관광공사의 '한국관광 명예홍보대사'로 활동한다.요치는 지난 22일 태국 방콕 센트럴월드에서 열린 'LOVE KOREA 2026: KOREA WELCOMES YOU!'(러브 코리아 2026: 코리아 웰컴즈 유!)에서 '한국관광 명예홍보대사(Honorary Ambassador for Korean Tourism)' 위촉장을 받았다.태국 출신인 요치는 한국을 중심으로 K팝 활동을 펼치는 동시에 태국에서도 음악과 연기 등 여러 분야에서 활동해왔다. 한국에서 직접 생활하며 쌓은 경험과 태국 문화에 대한 이해를 바탕으로 현지 대중에게 한국 관광을 알릴 예정이다.요치는 위촉식에서 태국 팬들에게 추천하고 싶은 국내 여행지로 제주도를 꼽았다. 그는 "제주의 소박하고 편안한 분위기가 좋았다. 모두가 제주도에 꼭 한 번 가보셨으면 좋겠다. 힐링이 되는 곳"이라고 말했다. 이어 "실제로 한국에서 생활하고 있기 때문에 제가 보는 한국의 모습을 통해 모두가 한국을 더 가까이 느낄 수 있으면 좋겠다"고 말했다.요치는 태국 시장을 겨냥한 한국 관광 홍보 영상의 모델로도 나선다. 해당 영상에는 태국 현지의 감성과 유행을 반영해 한국 여행의 다양한 매력을 소개하는 내용이 담길 예정이다.요치가 속한 파우는 최근 싱글 'FLAVOR'(플레이버)를 발매했다. 요치가 싱글 전곡의 프로듀싱을 담당했다. 요치는 올해 첫 솔로 싱글 'Blow Your Mind (Feat. Sik-K, Bryan Chase)'를 발표하며 솔로 활동도 시작했다. 태국 영화 '키사다 파라다이스(Kijsada Paradise)'에서는 주연을 맡으며 활동 영역을 넓혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr