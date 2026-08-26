K-POP Group SF9/FNC Entertainment

K-POP Group SF9 Chani/FNC Entertainment

K-POP Group SF9/FNC Entertainment

그룹 SF9이 데뷔 10주년을 맞아 더 높은 목표를 꿈꾸고 있다고 고백했다. "관객 수만 명이 입장할 수 있는 거대한 규모의 해외 스타디움 무대가 소원"이라던 멤버들은 10년 전과 다름없는 뜨거운 열정을 보여줬다.SF9은 26일 오후 2시 서울시 마포구에 위치한 큐브컨벤션센터에서 정규 2집 'TENACITY'(터내서티) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 찬희는 10주년을 맞이한 소감으로 "10주년이라고 계속 주변에서 말씀해 주시는데 실감이 안 난다. 아직 5년 차인 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.이에 인성은 "신기하고 감사하다. 10년 동안 아껴 주시고 배려해 주시고 응원해 주신 덕분에 10주년을 맞이했다"면서 "이 기세를 이어 나가 60주년까지 활동해 보겠다. 그만큼 의지와 패기가 있다. 우리만 건강하다면 60주년을 맞이해 보겠다"고 너스레를 떨었다. 그러자 재윤은 "10주년이 눈 깜짝할 새에 다가왔다. 오는 60주년엔 디너쇼를 준비해야겠다"고 거들었다.다원은 "한 가지 직업을 10년 동안 유지하는 건 혼자 힘으론 어려운 것 같다. 회사 직원, 가족들, 팬들에게 고마운 마음이다"라고 밝히기도 했다. 영빈은 "10년을 활동할 수 있는 비결은 판타지(팬덤 명)다. 모든 원동력이 아닐까. 우릴 사랑해 주는 사람이 있기 때문에 활동을 할 수 있는 것"이라면서 덧붙였다.찬희는 "콘서트를 앞두고 있다"면서 "10년 동안 쌓아온 걸 모두 꾹꾹 눌러 담아봤다. 성숙한 우리가 보여주는 뜨거운 열정을 보실 수 있을 것 같다"고 향후 콘서트를 예고했다. 이어 그는 "우린 항상 단독 공연에 목말라 있다"고 했다.또한 이날, 영빈은 지난 10년 동안 어려움이 없었느냔 질문에 "멤버들이랑은 밝힐 수 없는 고민을 늘 나눈다"면서 "음악을 대하는 태도가 바뀔 때가 많다. 그때 늘 멤버들이 곁에 있었다. 곡 작업에 슬럼프가 오면 멤버들에게 조언을 구한다. 돌아보니 위기가 있었네 싶으면서도 잘 넘겼다 싶다. 이상하게 멤버들뿐이다. 친구가 없어서 그런가 보다"라고 답했다.재윤은 이번 활동에 사활을 걸었다면서 "정규 앨범은 저희 멤버들이 너무 내고 싶었던 앨범이다. 회사와도 이야기할 때 정규 앨범을 내고 싶단 어필을 많이 했다. 그래서인지 유독 이번에 곡 작업, 안무, 뮤직비디오 등 모든 곳에서 할 수 있는 120%의 열정을 태웠다. 이번 앨범으로 잘 되고 싶다. 그게 우리 앨범의 의미다"라고 밝혔다.영빈은 이번 컴백을 정규 앨범으로 준비한 이유로 "타이틀곡에만 집중하면 다른 곡이 소외되는 건 맞다. 하지만 팬들의 소망이 있었다. 그리고 우리도 우리의 다양한 음악을 보여드리고 싶었다. 성과가 좋은 수록곡이 생긴다면 우리의 방향성을 더 잘 알 수 있을 것 같았다. 앞으로 치고 나가고 싶다는 바람을 담은 앨범이다"라고 설명했다.쇼케이스 말미 인성은 이번 활동 목표로 "이번 활동으론 1위를 꼭 하고 싶다. 음악 방송에서도 여기 계신 모든 분의 마음속에서도 1위를 하고 싶다. 이번 콘서트도 멋지게 하고 싶다. 영국 런던의 웸블리 스타디움(Wembley Stadium)이 5만 명에서 10만 명을 수용할 수 있다더라. 언젠가 공연을 그곳에서 꼭 하고 싶단 바람이 있다"고 고백했다.다원은 더불어 "사실 우리의 목표치만큼 해냈다고 생각하지 않는다. 음악적인 자아실현이 부족하다고 느낀다. 음원 성적이나 공연 규모를 신경 쓰지 않을 순 없다 보니 말이다. 더 성공하고 싶고 잘하고 싶은 욕심이 있어서 좋은 음악을 할 수 있는 게 아닐까"라고 털어놨다.SF9의 정규 2집 'TENACITY'(터내서티)는 타이틀곡 'Without Wings'(위드아웃 윙스)를 포함해 총 10곡이 담겨 있다. 휘영, 찬희, 영빈을 주축으로 멤버들이 직접 작사에 참여한 것으로 알려졌다. 또한 SF9은 곡 발매 후 오는 10월 10일과 11일 서울 KBS아레나에서 데뷔 10주년 단독 콘서트 '축몽(十年逐夢)'을 열고 활동을 이어간다.한편, SF9의 정규 2집 'TENACITY'(터내서티)는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr