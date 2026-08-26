하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다. / 사진제공=해와달엔터테인먼트
하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다. / 사진제공=해와달엔터테인먼트
배우 하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다.

최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '비광'(감독 이지원)에 출연한 배우 하지원을 만났다.

'비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 뭉치는 과정을 그린다. 영화 '미쓰백'을 연출한 이지원 감독의 차기작으로 많은 관심을 받았다.
하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다. / 사진=MBC '쇼! 음악중심' 방송 화면 캡처
하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다. / 사진=MBC '쇼! 음악중심' 방송 화면 캡처
하지원은 최근 MBC '쇼! 음악중심'에서 '홈런' 무대를 선보여 화제가 됐다. 이는 유튜브 콘텐츠에서 내건 공약에 따른 무대였다. 하지원은 무대가 화제가 될 것으로 예상했느냐는 질문에 "전혀 예상 못했다"고 고백했다. 그는 자신이 "'못해요', '안 돼요'를 잘 못 한다. 해보고 뒷수습하는 스타일"이라고 말했다. 그러면서 "준비할 게 많았는데 체력도 힘들고 안무도 잘 안 외워지고 시간도 없더라"고 회상했다.

무대에 섰을 때 고충도 털어놨다. 하지원은 "배우는 카메라를 보면 안 되는데 무대에서는 카메라를 봐야 한다"며 "카메라 보니까 안무를 까먹었다"고 설명했다. 영화 '비광' 공약을 내걸 생각이 없냐는 질문을 받자 "공약 함부로 하면 안 된다. 정신 차려야 한다"며 단호한 태도를 보여 웃음을 자아냈다.

'비광'은 오는 9월 2일 관객과 만난다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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