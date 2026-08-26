하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다. / 사진제공=해와달엔터테인먼트

하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다. / 사진=MBC '쇼! 음악중심' 방송 화면 캡처

배우 하지원이 음악방송 무대에 선 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '비광'(감독 이지원)에 출연한 배우 하지원을 만났다.'비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 뭉치는 과정을 그린다. 영화 '미쓰백'을 연출한 이지원 감독의 차기작으로 많은 관심을 받았다.하지원은 최근 MBC '쇼! 음악중심'에서 '홈런' 무대를 선보여 화제가 됐다. 이는 유튜브 콘텐츠에서 내건 공약에 따른 무대였다. 하지원은 무대가 화제가 될 것으로 예상했느냐는 질문에 "전혀 예상 못했다"고 고백했다. 그는 자신이 "'못해요', '안 돼요'를 잘 못 한다. 해보고 뒷수습하는 스타일"이라고 말했다. 그러면서 "준비할 게 많았는데 체력도 힘들고 안무도 잘 안 외워지고 시간도 없더라"고 회상했다.무대에 섰을 때 고충도 털어놨다. 하지원은 "배우는 카메라를 보면 안 되는데 무대에서는 카메라를 봐야 한다"며 "카메라 보니까 안무를 까먹었다"고 설명했다. 영화 '비광' 공약을 내걸 생각이 없냐는 질문을 받자 "공약 함부로 하면 안 된다. 정신 차려야 한다"며 단호한 태도를 보여 웃음을 자아냈다.'비광'은 오는 9월 2일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr