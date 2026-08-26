텐아시아 DB

더보이즈 현재가 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결했다.26일 매니지먼트 시선 측은 “무대와 방송을 통해 다채로운 매력을 보여준 더보이즈 현재와 함께하게 되어 기쁘다. 배우로 새로운 출발에 나서는 이재현이 지닌 잠재력과 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.이어 “더보이즈 현재로서도 변함없이 좋은 모습을 보여드리며 팬들이 보내주시는 사랑에 보답할 수 있도록 곁에서 함께하겠다. 더보이즈 현재와 배우 이재현으로 이어갈 모든 행보에 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 당부했다.더보이즈 현재는 2017년 데뷔한 이후 뛰어난 비주얼과 안정적인 보컬, 완성도 높은 퍼포먼스로 국내외 팬들의 큰 사랑을 받아왔다. 음반과 공연 활동은 물론 예능과 화보, 브랜드 캠페인 등 여러 분야에서 활약했다.이처럼 꾸준히 역량을 다져온 그는 매니지먼트 시선과의 전속계약을 기점으로 배우 이재현으로 새로운 시작을 알렸다. 소속사의 탄탄한 노하우와 체계적인 지원을 바탕으로 활동 스펙트럼을 넓혀갈 전망이다.한편, 매니지먼트 시선에는 김인권, 김정현, 김현주, 박희순, 신혜선, 안성재, 이선, 차청화 등이 소속돼 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr