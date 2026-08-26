이정은이 '할매'로 액션 연기에 도전한다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스가 새 시리즈 '할매'의 제작을 확정했다. / 사진제공=넷플릭스

'할매'에 이정은을 비롯해 김무열, 허준호, 최성은, 배나라, 서현우, 문종원이 캐스팅됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스가 새 시리즈 '할매'의 제작을 확정하고 이정은, 김무열, 허준호, 최성은, 배나라, 서현우, 문종원의 캐스팅을 공개했다. 이정은이 70대 할머니 킬러로 변신해 첫 액션 연기에 도전한다.'할매'는 손자를 위해 복수의 총을 든 정숙자(이정은 분)와 그의 사냥 본능을 일깨운 서연우(김무열 분)가 범죄 조직 청화그룹에 맞서 벌이는 복수를 그린 누아르 액션극이다.평범하게 살아가던 70대 여인이 손자를 위해 직접 복수에 나선다는 설정을 중심으로 정숙자와 서연우의 관계, 청화그룹을 둘러싼 비밀을 풀어간다. 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰'을 연출한 이권 감독이 메가폰을 잡았다.이정은은 손자를 위해 수십 년 만에 총을 다시 쥐는 정숙자를 연기한다. 홀로 식당 일을 하며 키워낸 손자가 의문의 급습을 당해 생사의 고비에 놓이자 직접 복수에 나서는 인물이다. 영화 , '기생충', '좀비딸', 시리즈 '조명가게', '낮과 밤이 다른 그녀', '운수 오진 날' 등에서 다양한 캐릭터를 소화해온 이정은은 '할매'를 통해 처음으로 본격적인 액션 연기에 도전한다.김무열은 정숙자의 조력자이자 복수를 설계하는 서연우 역을 맡는다. 서연우는 정숙자를 찾아와 손자의 사고와 청화그룹 사이의 연관성을 알리고 복수를 돕는다. 뛰어난 정보력과 판단력을 지녔지만 또 다른 의도를 품고 있는 듯한 미스터리한 인물이다. 이정은과 김무열은 넷플릭스 '소년심판' 이후 4년 만에 다시 호흡을 맞춘다.허준호는 전 흑성파 수장이자 현재 청화그룹 회장인 장광철로 변신한다. 최성은은 청화그룹 중국지부 총책임자이자 행동대 3팀 이사 신지현, 배나라는 청화그룹 비서실장이자 행동대 2팀 이사 천태석을 맡는다.서현우는 청화그룹의 이단아이자 행동대 4팀 이사 유일구로 합류한다. '킬러들의 쇼핑몰'에 이어 이권 감독과 다시 만난다. 문종원은 비밀스러운 과거를 지닌 민박집 사장 엄상필을 연기한다.'할매'는 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr