[사진 제공 : 나무엑터스]

[사진 제공 : 나무엑터스]

[사진 제공 : 나무엑터스]

[사진 제공 : 나무엑터스]

배우 김지은이 한여름을 기록했다.26일 김지은의 소속사 나무엑터스는 디지털 매거진 ‘블랭크, 나무(BLANK, NAMOO)’ 를 통해 여섯 번째 주인공인 김지은의 화보와 인터뷰를 공개했다.이번 화보에서 김지은은 여름이라는 계절을 특유의 깊이 있는 분위기로 표현해 눈길을 사로잡는다. 먼저, 선풍기 앞에서 휴식을 취하거나 수박을 먹는 모습에서는 여름 방학을 보내는 듯한 느긋함과 자유로움이 고스란히 느껴진다. 특히, 자연스럽게 풀어진 헤어 스타일과 편안한 옷차림은 꾸밈없는 매력을 더욱 배가했다.또 다른 컷에서는 꽃다발을 든 채 카메라를 응시하며 해가 저문 저녁의 서정적이고 몽환적인 무드를 자랑한다. 여기에 레이스와 프릴 디테일이 돋보이는 스타일링을 더해 한층 로맨틱한 감성까지 완성했다.화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 김지은은 “여름 방학의 순수함으로 ‘여유’를 나타내고 싶었다. 사진 한 장 한 장에 여름의 공기와 추억들이 스며들 수 있도록 신경을 썼다”라고 화보에 담고자 한 바를 말했다. 또한, “단순히 나의 캐릭터만 보는 게 아니라 작품 전체를 보는 눈이 점점 생기는 것 같다. ‘나의 캐릭터가 어떻게 활용되어야 더 재밌고 긴장감을 줄 수 있을까?’를 생각하게 됐다’라며 배우로서의 성장과 작품을 바라보는 시선의 변화를 전했다.앞으로 ‘액션’과 ‘연극’을 도전해보고 싶다고 밝힌 그는, 이어 스스로에게 기대하는 모습에 대해 “많이 다쳐도 보고, 그만큼 또 많이 성장했으면 좋겠다. 나중에는 상처 없이도 성장할 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다”라며 진솔한 마음을 밝혔다.한편, 김지은은 내년 초 JTBC <골드 디거> 공개를 앞두고 있으며, 이달 영화 <강시: 공포의 워크샵> 크랭크인에 들어간다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr