배우 하지원이 영화 '비광' 속 자신의 모습이 낯설었다고 털어놨다. / 사진제공=해와달엔터테인먼트

하지원이 '비광'에서 화려한 메이크업과 의상을 선보인다. / 사진제공=플레이그램, 콘텐츠지오

배우 하지원이 영화 '비광'(감독 이지원) 속 자신의 모습이 낯설었다고 털어놨다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '비광'에 출연한 배우 하지원을 만났다.'비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 뭉치는 과정을 그린다. 하지원이 맡은 남미는 톱배우에서 추락한 뒤, 먹방을 촬영하는 리포터로 근근이 방송에 출연하는 인물이다.하지원은 굼벵이와 개구리 먹방 장면과 관련해 아쉬움을 토로했다. 그는 "먹방을 진짜 열심히 찍었는데 많이 편집됐다"고 말했다. 그러면서 "홍보 영상이 도는 걸 몇 년 만에 봤는데 내 모습이 너무 낯설었다"며 "그 낯섦이 좋았다. 엄마한테 보여드렸는데 충격받으신 것 같았다"고 말하며 웃었다. 실제 굼벵이였느냐는 질문에는 "먹을 수도 있었는데 소품팀에서 비슷하게 만들어 주셔서 소품으로 먹었다"고 밝혔다.영화 속 남미의 의상도 언급했다. 남미는 주로 화려한 패턴에 몸매가 드러나는 의상을 입었다. 하지원은 "의상 피팅하는데 너무 재밌었다"며 "동물적인 옷과 패턴들이 밀림에 온 줄 알았다. 그러면서 남미를 더 이해한 것 같다"고 고백했다.'비광'은 오는 9월 2일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr