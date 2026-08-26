26일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '부활남: 더 레드'(연출 백) 제작보고회가 열렸다. 현장에는 백 감독과 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아가 참석했다./ 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 출연을 결심한 이유를 밝혔다.26일 오전 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 영화 '부활남: 더 레드'의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백 감독이 참석했다.영화 '부활남: 더 레드'(연출 백)은 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 '석환'(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다.이날 구교환은 출연을 결심한 이유에 대해 "영화를 개봉한다는 것은 언제나 새로운 일이고 기분 좋은 부활을 하고 있는 기분"이라며 "개봉을 할 때마다 관객들과 약속처럼 만나는 거지 않나. 계속 데이트 하는 기분이다. 관객분들과 만나고 싶어서 선택했다"고 말했다.이어 구교환은 빨간 머리로 변신한 데에 "포스터는 헤어 메이크업 선생님이 노력을 많이 해주셨다. 잘 어울린다고 해주시면 감사하다. 빨간 머리가 된다는게 특별한 설정이긴 하다. 영화 안에서 힌트도 드릴 것"이라며 "새로운 색깔을 입히는게 기분 좋은 일이더라"고 덧붙였다.영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr