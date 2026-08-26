배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '할매' 캐스팅 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '할매'에 출연한다.'할매'는 손자를 위해 복수에 나선 정숙자(이정은 분)와 그의 사냥 본능을 일깨운 서연우가 범죄 조직 청화그룹에 맞서는 이야기를 그린 누아르 액션극이다.김무열은 복수를 설계하는 서연우 역을 맡는다. 서연우는 정숙자를 찾아가 손자의 사고와 청화그룹 사이의 연관성을 알리고 복수를 돕는 인물이다. 남다른 정보력과 판단력을 갖춘 동시에 또 다른 의도를 품고 있는 듯한 미스터리한 면모도 지녔다.앞서 김무열은 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다. '참교육'에서 주연을 맡아 작품의 글로벌 흥행을 이끌었던 김무열은 '할매'까지 출연을 확정하며 넷플릭스와 인연을 이어가게 됐다.한편 김무열은 지난 23일 국내 첫 팬미팅을 개최해 팬들과 만났다. 향후 대만과 일본에서도 팬미팅을 열고 해외 팬들과 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr