배우 김형자가 자신의 손녀를 공개한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

배우 김형자가 고등학생 손녀와의 일상을 공개한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

배우 김형자가 잇몸 건강을 유지하는 방법과 고등학생 손녀와의 일상을 공개한다.26일 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 '원조 섹시스타' 김형자가 게스트로 출연한다. MC 현영은 김형자의 모습을 보고 "세월이 흘러도 그대로시다"라고 말했다.김형자는 1971년 촬영한 비키니 화보 사진도 공개한다. 드라마나 영화의 키스신 또는 베드신을 촬영할 때 입 냄새가 신경 쓰이지 않았느냐는 질문에는 "아무리 가글을 해도 신경 쓰여 박하사탕을 꼭 입에 물고 있었다"고 답한다.이날 김형자는 치과를 방문해 치아와 잇몸 상태를 확인한다. 그는 "40대에 임플란트를 해서 지금은 6개가 있다"고 밝힌다. 검사 결과 특별한 문제는 발견되지 않았으며 잇몸뼈 상태도 양호하다는 의사 소견을 받는다.고등학생이 된 손녀와 텃밭에서 시간을 보내는 모습도 담긴다. 김형자가 "아빠 같은 남자에게 시집갈 거냐"고 묻자 손녀는 잠시 머뭇거리다 "네"라고 답한다. 손녀는 이어 "저 결혼할 때 집이랑 차 다 해주세요"라고 말한다. 김형자가 "대학 입학 선물로 차는 이미 약속하지 않았느냐"고 하자 손녀는 "그럼 결혼할 때 집이요"라고 다시 요구한다. 이에 김형자가 어떤 답을 내놓았을지 궁금증을 자아낸다.'퍼펙트 라이프'는 매주 수요일 오후 8시에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr