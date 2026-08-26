장항준이 화려한 미식 문화 뒤에 가려진 역사를 접하고 씁쓸해했다. / 사진제공=SBS Plus '시간추적자 설록'

장항준이 화려한 미식 문화 뒤에 가려진 역사를 접하고 씁쓸해했다. / 사진제공=SBS Plus '시간추적자 설록'

영화감독 장항준이 화려한 미식 문화 뒤에 가려진 역사를 접하고 씁쓸해했다.지난 25일 방송된 SBS Plus 예능 ‘시간추적자 설록’ 7회는 ‘미식의 제국’을 주제로 진행됐다. 음식이 단순한 먹거리를 넘어 권력과 욕망을 드러내는 수단으로 활용됐던 역사를 다뤘다. 배우 조재윤, 역사교육과 교수 홍용진, 맛 칼럼니스트이자 셰프 박찬일도 함께 이야기를 나눴다.먼저 프랑스가 미식의 나라로 자리 잡는 과정이 소개됐다. 루이 14세는 귀족들이 지켜보는 앞에서 공개적으로 식사하며 자신의 권력을 보여줬다. 어떤 음식을 먹는지부터 누가 음식을 올리는지, 누구와 시선을 주고받는지까지 식사 과정 자체가 권력과 연결돼 있었다.루이 15세는 음식의 품격과 식사 환경에 더욱 신경을 썼다. 신아영은 두 왕의 식사 방식을 두고 “루이 14세는 공개 먹방을, 루이 15세는 프라이빗한 먹방을 한 것”이라고 표현했다. 루이 15세가 하인들의 출입 없이 코스 요리를 먹기 위해 구상했다는 날아오르는 식탁 설계도도 공개됐다. 장항준은 “밥 좀 편하게 먹으려고? 왕은 스케일이 다르다”며 놀랐다.프랑스의 미식 문화가 발전하는 과정에서 식민지 흑인 노예들이 희생됐다는 내용도 다뤄졌다. 당시 설탕의 원료인 사탕수수를 생산하기 위해 많은 노예가 동원됐고 노예를 재산으로 규정한 법까지 만들어졌다. 왕과 귀족층에서는 설탕 소비가 늘었고 이에 따라 제과 기술 역시 빠르게 발전했다. 장항준은 “이제 디저트를 봐도 마냥 달콤하지만은 않을 것 같다”고 말했다.수나라 수 양제의 사례도 소개됐다. 수 양제는 총길이 약 2700km에 달하는 대운하를 건설하고 백성들의 노역으로 만들어진 물길에서 대규모 유람을 즐겼다. 장항준은 “입맛 때문에 백성들이 죽고 나라가 망했다고?”라며 믿지 못했다. 이어 도를 넘은 황제의 사리사욕이 드러나자 분노를 금치 못했다.썬킴은 당시 상황에 대해 “황제가 머물면 그 근처 지역 식자재의 씨가 말랐다”고 설명했다. 400년 만에 중국을 통일한 수나라는 건국 37년 만에 멸망했다. 조재윤은 “음식이 배를 채우는 것뿐만 아니라 역사를 바꿀 수 있다는 게 놀라웠다”고 소감을 밝혔다.‘시간추적자 설록’은 매주 화요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr