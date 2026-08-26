'무엇이든 해줄지니 - 비서진'이 오는 28일 첫 방송한다. / 사진=텐아시아 DB

'무엇이든 해줄지니 - 비서진'의 첫 번째 게스트로 가수 비비가 출연한다. / 사진제공=SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'

배우 이서진(55)이 가수 비비의 일일 비서로 나서 워터밤 현장을 찾았다.SBS 새 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 측은 첫 방송을 앞두고 1회 예고 영상을 26일 공개했다. 영상에는 첫 번째 게스트로 나선 비비와 그의 일정을 돕는 이서진, 김광규의 모습이 담겼다.영상은 비비와 이서진, 김광규의 첫 만남으로 시작한다. 비비가 먼저 인사했지만 두 사람은 그를 바로 알아보지 못했다. 이서진은 "비비야? 아니지?"라고 되물은 뒤 뒤늦게 알아봤고, 김광규는 "안녕하세요, 오 my 스타"라고 인사하며 "역광이라 얼굴이 잘 안 보였다"고 해명했다.세 사람은 간식을 두고도 실랑이를 벌였다. 비비가 "맛있겠다"고 말하자 이서진은 "그런 건 먹지 말라"고 제지했고, 비비는 "왜 이래라저래라 하느냐"고 맞섰다.김광규는 비비의 일정을 돕는 과정에서 여러 차례 실수하는 모습도 보였다. 이서진이 김광규를 찾는 사이 다른 공간에 들어간 그는 "남의 방이네"라며 당황했다. 이후 운전을 맡은 김광규에게 비비는 "피곤한 스타일이시네"라고 말했다.세 사람은 비비가 공연하는 워터밤 현장도 찾았다. 비비가 무대에 오른 동안 이서진과 김광규는 근육 모양이 붙은 '페이크 머슬' 의상을 입고 객석에서 공연을 지켜봤다.비비는 공연을 준비하며 느꼈던 부담도 털어놨다. 그는 "마지막 워터밤이라고 생각했다"며 무대를 앞두고 "압도되는 느낌이었다"고 말했다. 방송에서는 비비가 공연을 준비하는 과정과 무대에 오르기 전 모습이 공개된다.'무엇이든 해줄지니 - 비서진'은 오는 28일 오후 11시 10분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr