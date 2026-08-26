전현무의 카자흐스탄 운전을 둘러싼 논란이 이어지고 있다./사진=텐아시아DB

전현무의 카자흐스탄 운전을 둘러싼 논란이 이어지고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

전현무의 카자흐스탄 운전을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.주카자흐스탄 대한민국 대사관은 지난 25일 외교부 해외안전 여행을 통해 '카자흐스탄 단기 방문객(여행객) 현지 운전 관련 유의 사항 안내'를 게시했다. 대사관은 "국제운전면허증을 소지하고 있더라도 대한민국 운전면허증 원본과 러시아어 공증 번역본이 없으면 운전할 수 없다"고 강조했다.해당 공지는 MBC 예능 '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 현지 운전 논란에 입장을 밝힌 당일 게재됐다. 제작진은 "전현무의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라며 "카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 설명했다.이어 "별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다"며 "대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"고 밝혔다.그러나 현지 렌터카 업체에서 차량을 대여할 수 있었는지와 실제 카자흐스탄에서 운전할 자격을 갖췄는지는 별개의 문제라고 알려졌다. 대사관 안내에 따르면 단기 여행객이 현지에서 운전하기 위해서는 대한민국 운전면허증 원본과 해당 면허증의 러시아어 공증 번역본이 필요하다. 국제운전면허증만으로는 운전할 수 없다고 알려졌다.제작진은 전현무가 실제 운전 당시 대한민국 운전면허증 원본과 러시아어 공증 번역본을 소지하고 있었는지에 관해서는 별도로 설명하지 않았다. 제작진이 공증 절차의 필요성을 뒤늦게 확인했다고 밝힌 만큼 전현무가 당시 현지에서 요구하는 운전 자격을 충족했는지를 두고 의문이 이어지고 있다.전현무는 지난 14일과 21일 방송된 '나 혼자 산다'에서 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠났다. 인천국제공항에서 알마티행을 결정한 뒤 현지에서 차량을 빌려 직접 운전하는 모습도 전파를 탔다.해당 방송은 '즉흥 여행'을 둘러싼 논란에도 휩싸였다. 알마티시는 지난 21일 카자흐스탄 정부 홈페이지 내 공식 페이지를 통해 '나 혼자 산다'의 현지 촬영이 알마티시 관광국의 지원을 받아 진행됐다고 소개했다.이에 방송에서 강조한 즉흥 여행과 실제 촬영 과정에 차이가 있는 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 입장을 냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr