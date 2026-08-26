26일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '부활남: 더 레드'(연출 백) 제작보고회가 열렸다. 현장에는 백 감독과 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아가 참석했다./ 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 무엇보다 현장을 즐기는 데 집중했다고 밝혔다.26일 오전 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 영화 '부활남: 더 레드'의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백 감독이 참석했다.영화 '부활남: 더 레드'(연출 백)은 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 '석환'(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다.이날 구교환은 석환을 준비한 과정에 대해 "고민하기보다는 현장을 재미있게 즐기자는 생각이었다. 러닝타임 내내 관객들에게 즐거움을 드려야 하는데, 하는 사람이 즐거워야 보는 사람도 즐겁지 않겠나. 매일매일 즐거우려고 노력했다"고 말했다.석환에 대해서는 특별한 영웅보다 주변에서 쉽게 만날 수 있는 인물이라고 설명했다. 구교환은 "석환이는 보통 청년이다. 청년이라고 이야기할 수 있는 나이대도 굉장히 넓다고 생각한다"며 "우리 주변의 삼촌이나 형, 후배처럼 어디에나 있을 법한 인물"이라고 소개했다.이어 극 중 석환의 특징인 '근거 없는 자신감'에도 공감했다. 그는 "누구나 근거 없는 자신감을 가지고 있다고 생각한다. 모든 인간에게 필요한 요소라고 생각한다"며 "오늘 제가 근거 없는 자신감을 보여드리려고 한다"고 너스레를 떨었다.영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr