그룹 스텔라 출신 민희가 결혼을 앞두고 있다. / 사진=민희 SNS

사진=민희 SNS

그룹 스텔라 출신 민희가 결혼을 앞두고 멤버들과 여전한 의리를 인증했다.민희는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "울 멤버들의 깜짝 브샤"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 가영, 효은 등 스텔라 멤버들이 민희의 결혼을 축하하기 위해 모인 모습. 민희는 "밥 먹고 카페가자 했더니 갑자기 다들 동공지진"이라며 당시 상황을 전했다.그러면서 "온제 몰래 준비했던 거야ㅠ 넘 고마워. 최고얌"이라며 멤버들을 향해 고마운 마음을 표출했다.앞서 민희는 지난 4월 "네, 저도 갑니다"라며 결혼 소식을 직접 전한 바 있다.한편 스텔라는 2011년 '로켓걸'로 데뷔했다. 이후 2014년 '마리오네트'로 섹시 콘셉트를 이어가며 화제가 됐지만, 2018년 해체됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr