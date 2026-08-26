은가은이 8월의 가수로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

은가은이 8월의 가수로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

가수 은가은이 8월의 가수로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 8월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.은가은은 8월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 얻어 '8월의 가수'로 선정됐다. 이번 투표는 지난 7월 21일부터 28일까지 진행됐다.은가은은 1987년 8월 26일생. 2013년 5월 디지털 싱글 'Drop it'(드롭 잇)을 발매하며 가요계에 데뷔했다. 이듬해 영화 '겨울왕국' OST 'Let It Go'(렛 잇 고)를 부른 커버 영상이 화제를 모으며 이름을 알렸다.오랜 무명 세월을 보낸 은가은은 TV조선 '내일은 미스트롯2'를 통해 새로운 전환점을 맞았다. 경연에서 최종 7위에 오르며 대중적 인지도를 높였고 이후 트로트 가수로 다양한 무대와 방송에서 활동을 이어갔다.라디오 DJ로도 활동 영역을 넓혔다. 은가은은 2024년 3월부터 KBS 라디오 '은가은의 빛나는 트로트' 진행을 맡아 청취자들과 만나고 있다. 2025년 열린 'KBS 연예대상'에서는 올해의 DJ상을 받았다.개인적으로도 큰 변화를 맞았다. 은가은은 2025년 4월 5세 연하의 트로트 가수 박현호와 결혼했다. 두 사람은 KBS2 예능 '불후의 명곡'을 통해 인연을 맺었으며, 올해 2월 딸을 품에 안았다.최근에는 본업인 가수 활동에도 힘을 싣고 있다. 은가은은 지난 24일 데뷔 후 첫 정규앨범 '은가은의 전국 팔도'를 발매했다. 서울과 강원, 충청, 전라, 경상, 제주 등 전국 각 지역을 배경으로 한 곡들을 담았으며 은가은이 전곡 작사와 작곡에 직접 참여했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr