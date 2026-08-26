유도 선수 조준현이 ‘신랑수업2’에 합류한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

유도 선수 조준현이 ‘신랑수업2’에 합류한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

‘유도 레전드 쌍둥이’ 동생 조준현이 ‘신랑수업2’에 합류해 소개팅에 나선다.오는 28일 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 조준현이 신입생으로 등장하는 모습이 공개된다. 조준현과 조준호 형제는 함께 스튜디오를 찾는다. 두 사람은 이승철, 탁재훈, 송해나, 김요한의 환영을 받으며 등장한다. 형제는 “둘 중 한 명이라도 장가를 가려고 조준현이 ‘신랑수업’을 찾게 됐다”고 출연 이유를 설명한다.조준현의 입학신청서는 형 조준호가 직접 작성했다. 조준호는 동생의 신랑감 조건을 묻는 말에 “자가 있고, 부동산 있고, 차도 있다”고 답한다. 이어 “이게 다 망해도 올림픽 메달로 연금이 나온다”고 말한다.이에 탁재훈이 “동생 조준현은 연금이 없는데?”라고 묻자 조준호는 “동생이 올림픽 메달을 만들어준 거나 마찬가지다. 먼저 장가를 가겠다고 하면 모든 걸 다 줄 수 있다”고 답한다. 조준호는 2012 런던올림픽 남자 유도 66kg급에서 동메달을 목에 걸었다.조준현은 형과 자신을 헷갈리는 사람들도 많다고 밝힌다. 그는 “내가 조준호보다 만두귀여서 많은 사람들이 귀 모양만 보고 내가 올림픽 메달을 딴 줄 안다”고 말한다.형제의 이상형 이야기도 이어진다. 송해나가 두 사람에게 좋아하는 스타일도 비슷한지 묻자 조준호는 “좀 다르다”며 “전 비욘세 스타일을 선호한다”고 답한다. 조준현은 “저는 청순하고 착한 분을 좋아한다”고 밝힌다.탁재훈은 조준호에게 송해나 같은 스타일은 어떤지 묻는다. 조준호는 “비욘세가 아니시니까”라고 답하고, 송해나는 “방금 ‘0고백 1차임’ 당했다”고 반응한다.‘신랑수업2’는 매주 금요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr