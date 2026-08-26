김유정과 박보검이 재회했다. / 사진제공=KBS

김유정과 박보검이 재회했다. / 사진제공=KBS

배우 박보검과 김유정이 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년을 맞아 다시 만났다.다음 달 16일 첫 방송되는 KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'은 '구르미 그린 달빛'(이하 '구르미') 방영 10주년을 기념해 마련된 특집 예능이다. 배우 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 함께 떠나는 1박 2일 여행을 담는다.26일 공개된 티저에는 10년 만에 한자리에 모인 다섯 배우의 모습이 담겼다. 김유정의 허밍으로 시작된 영상에서 이들은 직접 셀프캠과 필름 카메라를 들고 여행의 순간들을 기록했다.박보검은 카메라를 향해 장난스러운 표정을 짓고, 김유정은 아침 메뉴를 소개한다. 진영은 무반주 댄스를 선보였으며 채수빈은 카메라를 향해 브이 포즈를 취했다. 곽동연은 "구르미의 밤은 끝나지 않았다"고 말하며 분위기를 띄웠다.특히 극 중 이영과 홍라온으로 호흡을 맞췄던 박보검과 김유정의 투샷도 공개됐다. 두 사람은 나란히 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 10년이 지난 뒤에도 편안한 분위기를 자아냈다.2016년 방송된 '구르미'는 당시 최고 시청률 23.3%를 기록했다. 주연 배우였던 박보검과 김유정을 비롯해 진영, 채수빈, 곽동연 등은 '구르미 다시 그린 달빛'을 통해 10년 만에 다시 한자리에 모이게 됐다.'구르미 다시 그린 달빛'은 9월 16일 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr