슈퍼주니어 출신 성민이 22개월 아들을 키우고 있는 근황을 전한다./제공사진

슈퍼주니어 출신 성민이 22개월 아들을 키우고 있는 근황을 전한다.사진제공=KBS

슈퍼주니어 출신 성민이 22개월 아들을 키우고 있는 근황을 전한다.26일 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 성민과 트로트 가수 진성이 이웃 주민들을 위한 감사 잔치에 지원군으로 나선다.'황신혜의 같이 삽시다'는 서로 다른 삶을 살아온 싱글들이 동거 생활을 통해 혼자였던 일상에서 벗어나 함께 살아가는 의미를 되짚어 보는 관찰 예능 프로그램이다.싱글즈는 빈집 리모델링 기간 임시 거처로 마을 회관을 내어준 주민들에게 보답하기 위해 감사 잔치를 준비한다. 신계숙의 아이디어로 짜장면과 밥을 함께 즐기는 '짜밥면'을 메뉴로 정하고, 80인분의 재료를 마련하기 위해 대용량 장보기에 나선다.신계숙은 양손으로 카트를 끌며 장보기를 진두지휘한 데 이어 주방에서도 능숙한 손놀림으로 짜장 소스를 볶으며 메인 셰프로 활약한다.성민도 감사 잔치 지원군으로 합류한다. 성민을 반갑게 맞은 황신혜는 과거 미국에서 그와 만났던 특별한 인연을 공개한다. 특히 성민은 22개월 아들을 육아 중인 새내기 아빠로서의 일상을 전하고, 황신혜 역시 딸의 어린 시절을 떠올리며 부모로서 공감대를 형성한다.이어 성민의 부탁을 받고 진성까지 합류한다. 진성은 80인분의 면 삶기를 맡아 잔치 준비에 힘을 보탠다.다섯 사람은 요리부터 배식까지 역할을 나눠 주민들에게 80인분의 짜밥면을 대접한다. 식사를 마친 뒤에는 공연도 이어진다. '트로트 귀공자' 성민이 무대에 올라 퍼포먼스를 선보이고, 뒤이어 '트로트 대부' 진성이 등장해 주민들과 호흡하며 잔치 분위기를 끌어올린다.성민과 진성이 함께한 감사 잔치는 26일 오후 7시 40분 '황신혜의 같이 삽시다'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr