'한블리'가 '도봉구 자전거맨'을 추적한다. / 사진 제공=JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'

'한블리'는 매주 수요일 오후 8시 50분 방송한다. / 사진 제공=JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'

'한블리'가 서울 도봉구 일대에서 고의로 교통사고를 낸 뒤 합의금을 챙긴다는 의혹을 받는 한 남성을 추적한다.26일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 이른바 '도봉구 자전거맨'을 둘러싼 보험사기 의혹을 다룬다.이날 방송에서 공개된 CCTV에는 우회전하던 제보자 차량을 향해 자전거가 달려와 부딪히는 장면이 담겼다. 같은 자전거 운전자가 사고 지점 인근을 맴돌며 다른 차량과 접촉하는 듯한 모습도 포착됐다.제보자는 사고 이후 보험사 직원에게 자전거 운전자의 정보를 전달했고 "사고 전력이 많아 보험사기가 의심되는 인물이라는 답변을 들었다"고 주장했다. 이어 사고 직후 별다른 이상 없이 귀가한 자전거 운전자가 늑골 골절로 전치 7주 진단을 받아 합의금 300만원을 받았으며 자전거 수리비로 약 100만원을 추가로 요구했다고 설명했다.자전거 운전자가 파손 증거로 보낸 사진의 촬영 시점이 사고 발생 전이었다는 주장도 나왔다. 이를 수상하게 여긴 제보자는 자전거 운전자의 행적을 확인하기 위해 현장에 카메라를 설치하고 직접 잠복했다고 밝힌다.같은 인물로 추정되는 자전거 운전자와 사고가 났다는 또 다른 제보자도 등장한다. 해당 제보자는 사고 이후 가해 차량으로 분류돼 합의금 600만원을 지급했다고 전한다. 방송에서는 두 제보자의 사례를 포함해 '도봉구 자전거맨'이 일으킨 것으로 의심되는 사고 영상을 추가로 공개한다. 제작진은 사실관계를 확인하기 위해 사고가 발생한 현장도 찾는다.'한문철의 블랙박스 리뷰'는 매주 수요일 오후 8시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr