박소담이 출연한 '경주기행'이 26일 개봉했다. / 사진제공=더프레젠트컴퍼니

박소담이 출연한 '경주기행'이 26일 개봉했다. / 사진제공=더프레젠트컴퍼니

배우 박소담이 스크린 복귀작 '경주기행'(감독 김미조) 개봉을 맞아 다양한 홍보 일정에 나선 강누데 봉준호 감독과의 GV가 예정돼 있어 관심을 모은다.26일 영화 '경주기행'이 개봉한 가운데 박소담은 여러 프로그램과 행사에 참여하며 관객들과 만나고 있다. '경주기행'은 8년 전 수학여행길에서 막내딸을 잃은 가족이 가해자의 출소 시점에 맞춰 경주로 향하는 이야기를 그린 영화다. 박소담은 극 중 차분한 판단력을 갖춘 둘째 딸 영주 역을 맡았다.박소담은 최근 "기분이 좋아서 일찍 깰 만큼, 열심히 참여하고 싶었다"고 밝히며 홍보 일정에 적극적으로 참여하고 있다고 밝혔다. 촬영을 마친 뒤에도 작품을 알리기 위해 여러 일정을 소화하고 있다.박소담은 개봉을 앞두고 방송과 라디오, 유튜브 콘텐츠 등에 잇달아 출연했다. MBC 예능 '플레이리스트 109', 유튜브 '이동진의 파이아키아'와 '채널 조정석', KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친', SBS 파워FM '박하선의 씨네타운', KBS Cool FM '폴킴의 가요광장' 등에 출연했다. 매체 라운드 인터뷰를 진행하고 패션지 '엘르' 단체 화보에도 참여했다. 강릉에서 열린 지자체 시사회에도 참석했다.26일에는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연한 뒤 영화 '기생충'에서 함께한 봉준호 감독과 GV도 진행한다. 해당 일정은 박소담이 봉준호 감독에게 직접 연락해 성사된 것으로 알려졌다.개봉 이후에도 홍보 일정은 이어진다. 박소담은 오는 29일과 30일 주말 무대인사에 참석해 관객들과 직접 만날 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr