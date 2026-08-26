박수홍이 비행기 탑승 번복 논란을 인정했다. / 사진=텐아시아DB

박수홍, 김다예 부부가 비행기 탑승 번복 논란에 휩싸였다. / 사진=SNS

이하 박수홍 사과문 전문

방송인 박수홍이 비행기 탑승 지연 논란을 인정한 뒤 고개를 숙였다.26일 박수홍은 자신의 SNS에 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다"라며 "이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자 분들께도 피해를 드렸다"고 밝혔다이어 그는 "탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다"라며 "이는 전적으로 항공관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"고 말했다.그러면서 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과를 드린다"며 고개를 숙였다최근 한 온라인 커뮤니티에는 박수홍 가족으로 인해 비행기 출발이 약 1시간 지연됐다는 내용의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 지난 23일 인천국제공항에서 괌으로 향하는 대한항공 KE415편에 탑승한 박수홍 가족이 자녀가 울자 하차 의사를 밝혀 위탁 수하물을 내리는 작업이 진행됐으며, 이후 다시 탑승하겠다고 해 수하물을 싣는 과정에서 출발이 한 차례 더 늦어졌다고 주장했다.실제 해당 항공편은 예정 시간보다 약 70분 늦게 이륙한 것으로 전해졌다. 논란이 커지자 박수홍은 해당 사실을 인정하고 사과했다.안녕하세요 박수홍입니다최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했습니다. 이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자 분들께도 피해를 드렸습니다. 이에 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올립니다.당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했습니다. 긴 비행 시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자 분께 전달드렸습니다. 기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했습니다. 이는 전적으로 항공관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없습니다.다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과를 드립니다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr