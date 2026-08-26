전소민 동생 전욱민이 근황을 전했다. / 사진=전욱민 SNS 캡처

전소민 동생 전욱민이 근황을 전했다. / 사진=전욱민 SNS 캡처

전소민 동생 전욱민이 누나의 유명세를 이용한 캐스팅 제안을 모두 거절했다고 밝혔다. 배우를 준비 중인 그는 수많은 연락이 왔지만 대부분 자신이 아닌 '전소민의 동생'을 원했다며 씁쓸함을 털어놨다. 그러던 중 처음으로 '전소민 동생'이 아닌 전욱민 자체를 보고 찾아온 기회를 만났다고 전했다.전욱민은 지난 25일 자신의 인스타그램에 영상을 올렸다.영상에서 전욱민은 "간절했지만 거절했다"며 "무명배우 준비생에게 온 수많은 캐스팅 제안"이라고 밝혔다. 누군가와의 전화 통화에서 "그건 좀 어려울 것 같다"고 말하는 모습도 포착됐다.전욱민은 "영상을 올리기 시작하면서 많은 곳에서 연락이 왔다. 기자, 방송사, 영화사, 브랜드사까지. 처음에는 기뻤다. 드디어 나에게도 기회가 오는 건가 싶었다"고 털어놨다. 하지만 "이야기를 나눠보면 대부분 비슷했다. 그들이 원했던 건 내가 아니라 누나의 동생인 나였다"고 전했다. 또한 "결국 나를 통해 누나의 이야기를 듣고 싶어하는 연락들이 대부분이었다. 내 꿈을 이루겠다고 시작한 일 때문에 떠돌아다니는 악의적인 기사들. 더는 피해를 주지 않기 위해 모두 거절했다"고 말했다.전욱민은 "그런데 연락 중에 그냥 나로써 찾아주는 곳이 있었다"고 밝혔다. 이어 "어쩌면 다른 사람들에겐 별 거 아닌 연락이었을지도 모르지만 나에게는 달랐다. 처음으로 나로써 받은 기회였으니까"라고 전했다. 영상 말미에는 누군가와 통화하는 전욱민의 모습이 담겼다.전욱민은 게시글에 영화 '쇼생크 탈출'의 대사와 함께 "그래서 나는 오늘 하체 어깨 팔 했다. 그리고 난 절대..로..후회 하지 않...는 ㄷ"라고 글을 담기기도 했다.전소민 동생인 전욱민은 SBS '런닝맨'에서 '패밀리 특집' 편에 출연한 적 있다. 당시 훈훈한 외모로 화제가 됐다.전욱민은 최근 배달일을 하는 근황을 공개하며 배우를 준비하고 있다고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr