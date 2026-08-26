전소민 동생 전욱민이 누나의 유명세를 이용한 캐스팅 제안을 모두 거절했다고 밝혔다. 배우를 준비 중인 그는 수많은 연락이 왔지만 대부분 자신이 아닌 '전소민의 동생'을 원했다며 씁쓸함을 털어놨다. 그러던 중 처음으로 '전소민 동생'이 아닌 전욱민 자체를 보고 찾아온 기회를 만났다고 전했다.
전욱민은 지난 25일 자신의 인스타그램에 영상을 올렸다.
영상에서 전욱민은 "간절했지만 거절했다"며 "무명배우 준비생에게 온 수많은 캐스팅 제안"이라고 밝혔다. 누군가와의 전화 통화에서 "그건 좀 어려울 것 같다"고 말하는 모습도 포착됐다. 전욱민은 "영상을 올리기 시작하면서 많은 곳에서 연락이 왔다. 기자, 방송사, 영화사, 브랜드사까지. 처음에는 기뻤다. 드디어 나에게도 기회가 오는 건가 싶었다"고 털어놨다. 하지만 "이야기를 나눠보면 대부분 비슷했다. 그들이 원했던 건 내가 아니라 누나의 동생인 나였다"고 전했다. 또한 "결국 나를 통해 누나의 이야기를 듣고 싶어하는 연락들이 대부분이었다. 내 꿈을 이루겠다고 시작한 일 때문에 떠돌아다니는 악의적인 기사들. 더는 피해를 주지 않기 위해 모두 거절했다"고 말했다.
전욱민은 "그런데 연락 중에 그냥 나로써 찾아주는 곳이 있었다"고 밝혔다. 이어 "어쩌면 다른 사람들에겐 별 거 아닌 연락이었을지도 모르지만 나에게는 달랐다. 처음으로 나로써 받은 기회였으니까"라고 전했다. 영상 말미에는 누군가와 통화하는 전욱민의 모습이 담겼다.
전욱민은 게시글에 영화 '쇼생크 탈출'의 대사와 함께 "그래서 나는 오늘 하체 어깨 팔 했다. 그리고 난 절대..로..후회 하지 않...는 ㄷ"라고 글을 담기기도 했다.
전소민 동생인 전욱민은 SBS '런닝맨'에서 '패밀리 특집' 편에 출연한 적 있다. 당시 훈훈한 외모로 화제가 됐다.
전욱민은 최근 배달일을 하는 근황을 공개하며 배우를 준비하고 있다고 밝혔다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
전욱민은 지난 25일 자신의 인스타그램에 영상을 올렸다.
영상에서 전욱민은 "간절했지만 거절했다"며 "무명배우 준비생에게 온 수많은 캐스팅 제안"이라고 밝혔다. 누군가와의 전화 통화에서 "그건 좀 어려울 것 같다"고 말하는 모습도 포착됐다. 전욱민은 "영상을 올리기 시작하면서 많은 곳에서 연락이 왔다. 기자, 방송사, 영화사, 브랜드사까지. 처음에는 기뻤다. 드디어 나에게도 기회가 오는 건가 싶었다"고 털어놨다. 하지만 "이야기를 나눠보면 대부분 비슷했다. 그들이 원했던 건 내가 아니라 누나의 동생인 나였다"고 전했다. 또한 "결국 나를 통해 누나의 이야기를 듣고 싶어하는 연락들이 대부분이었다. 내 꿈을 이루겠다고 시작한 일 때문에 떠돌아다니는 악의적인 기사들. 더는 피해를 주지 않기 위해 모두 거절했다"고 말했다.
전욱민은 "그런데 연락 중에 그냥 나로써 찾아주는 곳이 있었다"고 밝혔다. 이어 "어쩌면 다른 사람들에겐 별 거 아닌 연락이었을지도 모르지만 나에게는 달랐다. 처음으로 나로써 받은 기회였으니까"라고 전했다. 영상 말미에는 누군가와 통화하는 전욱민의 모습이 담겼다.
전욱민은 게시글에 영화 '쇼생크 탈출'의 대사와 함께 "그래서 나는 오늘 하체 어깨 팔 했다. 그리고 난 절대..로..후회 하지 않...는 ㄷ"라고 글을 담기기도 했다.
전소민 동생인 전욱민은 SBS '런닝맨'에서 '패밀리 특집' 편에 출연한 적 있다. 당시 훈훈한 외모로 화제가 됐다.
전욱민은 최근 배달일을 하는 근황을 공개하며 배우를 준비하고 있다고 밝혔다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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