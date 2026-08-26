가수 김동률/사진 = 뮤직팜

싱어송라이터 김동률이 데뷔 후 처음으로 오케스트라 없는 단독 콘서트를 연다.김동률은 지난 25일 SNS를 통해 오는 10월 '2026 김동률 콘서트 오래된 노래' 개최 소식을 알렸다.이번 공연은 전람회 시절을 포함해 김동률의 공연 가운데 처음으로 오케스트라 없이 진행된다. 그동안 대규모 오케스트라 편곡을 중심으로 공연을 구성해온 그는 이번에는 밴드와 목소리에 집중한 무대를 선보일 예정이다. 김동률이 자신의 공연에서 오케스트라 퀄리티를 최상으로 끌어올리기 위해 천착한 것은 업계 정평이 나있다.김동률은 "화려하고 웅장한 대곡 스타일의 음악과 공연을 여전히 좋아하지만, 한 번쯤은 다소 단출한 구성의 공연을 해보고 싶었다"며 "칼이나 방패 없이 전장에 나가는 기분이라 오히려 더 어려운 도전이 될 수도 있겠지만, 더 늦기 전에 용기를 내 시도해보고 싶었다"고 밝혔다.이번 공연에서는 대규모 오케스트라 공연에서 상대적으로 자주 선보이지 않았던 곡들도 들려줄 예정이다. 오랜 기간 함께해온 연주 밴드 '율밴'이 무대를 함께한다.김동률은 "평소 제 히트곡들보다는 앨범에서 소외받던 곡들이 더 취향이었던 분들이나, 2019년 '오래된 노래' 공연을 좋아하셨던 분들이라면 이번 공연은 기대해 보셔도 좋을 것"이라고 전했다.김동률은 그동안 '초대', 'Monologue', '감사', '2015 KIMDONGRYUL THE CONCERT', '오래된 노래', 'Melody', '산책' 등 다양한 단독 공연을 열어왔다. 2023년 'Melody'는 6회 공연에 약 6만명, 2025년 '산책'은 7회 공연에 약 7만명의 관객을 동원했다고 소속사 측이 밝혔다.오랜만입니다!저는 올가을에 올릴 공연을 준비하고 있습니다.이번 공연은 조금 특별합니다.왜냐하면 전람회 시절을 포함한 제 공연 역사상 처음으로, 오케스트라가 없는 무대를 준비하고 있거든요. 언뜻 상상이 잘 안 가시나요? 실은 저도 무척 궁금합니다.풀 오케스트레이션 편성으로 공연을 해 보는 건 저의 꿈이었고, 유학을 다녀와서 그 꿈을 이루게 되었습니다. 그리고 공연을 거듭하면서 풍성한 오케스트라 사운드는 제 공연의 시그니처가 되었지요.아직도 저는 이런 화려하고 웅장한 대곡 스타일의 음악과 공연을 좋아합니다만, 그럼에도 한 번쯤은 전형적인 저의 공연 스타일을 벗어난 다소 단출한 구성의 공연을 해 보고 싶었습니다. 좀 더 기본 밴드 편곡과 노래에 집중할 수 있는 무대를 만들어 보고 싶었달까요. 저에겐 오히려 이것이 좀 더 어려운 도전이 될 수도 있겠지만, (뭔가 칼이나 방패 없이 전장에 나가는 기분이랄까요?) 더 늦기 전에 용기를 내어 시도해 보고 싶었습니다.제 곡들 중에선 소품 스타일의 곡들도 꽤 있습니다. 그동안 무대에서 자주 들려드릴 수 없었던 곡들을 오랜만에 꺼내어 불러 보고 싶었습니다.저희 밴드 연주자들의 실력이 정말 뛰어난데요. 화려한 오케스트라 사운드에 조금 가려졌을지도 모를 우리 율밴의 실력도 제대로 보여 주고 싶었습니다.연주자로 무대를 꽉 채워 버리게 되면 물리적으로 불가능할 수밖에 없는, 이런저런 무대 연출 기법들 또한 시도해 보고 싶었습니다.어떤 분들에겐 좀 생소하고 낯설 수도 있을 것이고, 어떤 분들에겐 그래서 더 취향 저격인 공연이 될 수도 있을 것 같습니다. 평소 제 히트곡들보다는 앨범에서 소외받던 곡들이 더 취향이었던 분들이라면, 또 19년 ‘오래된 노래’ 공연을 좋아하셨던 분들이라면 이번 공연은 기대해 보셔도 좋을 것 같네요.조만간 더 자세한 소식 알려드리도록 하겠습니다.열심히 준비하겠습니다! 감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr