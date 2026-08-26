사진제공=부산국제코미디페스티벌조직위원회

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제14회 부산국제코미디페스티벌이 부산 곳곳에서 공연을 이어가고 있는 가운데, '코미디 스트리트'와 '코미디 오픈 콘서트'도 진행된다.'코미디 스트리트'는 26일까지 부산 해운대 구남로에서 열린다. 국내외 아티스트들이 저글링과 서커스, 마술, 음악 등을 결합한 거리 공연을 선보인다.해외에서는 2인 저글러 라 삼부사(La Sambusa), 1인 저글러 카이 쿠우타모(Kai Kuutamo), 훌라후프 공연팀 훕 붐 붐(Hoop Boom Boom)이 참여했다. 국내에서는 마술사 김민형의 '폭소 매직쇼', 함서율의 서커스 드라마 '더 해프닝쇼', 조윤호·김영조·홍훤의 개그마술쇼 '매직조', 이석원의 서커스 페이퍼 아트 '231쇼', 박휘순의 트로트 코미디쇼 '박휘순 쇼'가 무대에 올랐다.이날 공연에는 불을 활용한 공연 '파이어앨범'과 동상처럼 서 있다가 음악에 맞춰 움직이는 '양철인간' 등이 구남로 무대에 오른다. 동서대학교와 연계한 교육과정을 마친 학생들의 첫 공연도 진행된다.부산 주요 명소에서는 '코미디 오픈 콘서트'도 열린다. 지난 25일 북항크루즈터미널을 시작으로 27일 유라리광장, 28일 다대포 해변광장에서 공연이 이어진다.북항크루즈터미널 공연에는 마술과 개그를 결합한 '폭소 매직쇼'와 EDM에 불교 철학을 접목한 뉴진스님(윤성호)이 참여했다. 크루즈 이용객을 대상으로 마련된 무대다.유라리광장에서는 개그마술쇼 '매직조', 개그맨 쌍둥이 이상호·이상민의 '트롯둥이', '양철인간', '파이어앨범'이 공연한다. 다대포 해변광장에서는 마술과 드로잉을 결합한 '크레용용' 등이 관객과 만난다.제14회 부산국제코미디페스티벌은 지난 21일 개막식을 시작으로 오는 30일까지 부산 전역에서 펼쳐진다. 이번 축제에는 10개국 52개 팀이 참여해 다채로운 공연을 선보인다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr