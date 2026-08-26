송하예의 예비 남편 조매력 / 사진=조매력 SNS

송하예가 깜짝 결혼 소식을 알렸다. / 사진=송하예 SNS

가수 송하예가 깜짝 결혼 소식을 알린 가운데, 그의 예비 남편 조매력의 정체에 대해서도 관심이 쏠리고 있다.지난 25일 송하예는 자신의 SNS를 통해 "제 인생에서 가장 소중하고 중요한 이야기를 누구보다 먼저 우리 까매들에게 전하고 싶어서 조심스러운 마음으로 글을 쓰게 됐다"며 결혼 소식을 전했다.그는 "늘 마음속으로 꿈꿔왔지만 한편으로는 두렵기도 했던 '가정'이라는 울타리를 이제 만들어가려고 한다"라며 "있는 그대로의 저를 아껴주고 어떤 순간에도 제 편이 되어주는 사람을 만나 저 올해 결혼을 하게 됐다"고 밝혔다.송하예의 예비 남편은 가수 겸 크리에이터 조매력으로 알려졌다.조매력은 송하예와 동갑인 1994년생으로, 2009년부터 방송 활동을 이어왔다. 현재 구독자 100만 명을 보유한 유튜브 채널 'Charming Jo 조매력'을 운영하고 있으며, 18인조 빅밴드 프로젝트 어노잉박스를 이끌고 있다. 또 음반 유통사 J Major의 공동대표로도 활동 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr