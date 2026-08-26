이찬원이 '전현무계획4'에 스페셜 MC로 출연해 고향 대구의 맛집을 직접 소개한다./ 사진=텐아시아 DB

이찬원이 '전현무계획4'에 스페셜 MC로 출연해 고향 대구의 맛집을 직접 소개한다. / 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

이찬원이 '전현무계획4'에 스페셜 MC로 출연해 고향 대구의 맛집을 직접 소개한다.오는 28일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 이찬원이 대구에서 먹트립에 나선다. '무명전설' TOP4 황윤성도 함께한다.이날 전현무는 스케줄 때문에 불참한 곽튜브를 언급하며 "오늘 그 녀석이 없다"고 아쉬워한다. 이어 "'대구 사위'가 없다면 '대구의 아들'을 부르면 된다. '허야 디야~' 동생아, 어서 나온나!"라며 이찬원을 불러낸다.이찬원은 등장하자마자 전현무와 '진또배기'를 부른 뒤 "드디어 '전현무계획'에서 보게 됐다"며 반가워한다. 전현무가 프로그램에서 소개한 맛집을 실제로 방문한 적이 있는지 묻자 이찬원은 대구의 한 떡볶이집을 언급한다. 그는 "형이 가고 나서 웨이팅이 너무 많아져서 현지인 몇 백 명이 무리지어 전현무 안티가 됐다"고 말한다.이후 황윤성이 합류한다. 전현무가 그를 이찬원의 "최고 친구이자 키링 같은 남자"라고 소개하면서 세 사람이 함께 대구 맛집을 찾아 나선다.이찬원은 이날 사실상 대구 먹트립의 가이드 역할까지 맡는다. 그는 "대구에는 '대구 10미(味)' 와 누른 국수가 있다. 지금 갈 곳은 누른 국수의 원조 격인 맛집이다. 후회 안 하실 것"이라며 자신감을 보인다. 누른 국수의 유래와 대구 음식 문화에 대해서도 직접 설명한다.이를 지켜보던 전현무는 "곽튜브보다 진행이 좋네"라고 평가한다. 그러자 이찬원은 "오늘 그 자리를 노리고 왔다"고 받아친다. 황윤성 역시 "혹시 세 번째 자리는 없냐?"며 가세한다.세 사람은 이후 누른 국수 골목에 있는 76년 전통 식당을 찾는다. 대구식 손국수와 수육, 묵은지 등을 맛본 전현무는 수육에 대해 "'전현무계획' 수육 중 1등"이라고 평가한다. 황윤성은 손국수를 맛본 뒤 "칼국수계의 평양냉면 같다"고 표현한다.특히 이번 방송에서는 곽튜브의 빈자리를 채운 이찬원이 단순 게스트를 넘어 직접 맛집을 선정하고 설명까지 맡는 모습이 담긴다. 전현무에게 "곽튜브보다 진행이 좋다"는 평가까지 받은 이찬원이 실제로 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 최근 전현무는 '나 혼자 산다'에서 선보인 카자흐스탄 즉흥 여행을 두고 조작 의혹에 휩싸이기도 했다. 카자흐스탄 측의 촬영 지원 주장과 달리 제작진은 "촬영 지원이나 협찬을 받은 사실이 없다"고 반박하면서 진실 공방이 이어지고 있다.'전현무계획4'는 오는 28일 오후 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr