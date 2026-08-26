고소영이 인스타그램에서 산 물건들을 소개했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

고소영이 인스타그램에서 산 물건들을 소개했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

배우 고소영이 인스타그램으로 쇼핑을 자주 한다고 밝혔다.지난 25일 고소영의 유튜브 채널에는 '고소영이 16년 만에 40kg대 된 기적의 다이어트 비법 최초공개 (몸무게 인증)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 고소영은 다이어트 비법을 공개했다.영상 초반 고소영은 포장용 박스 테이프를 보여주며 "예쁜 색깔로 골랐다"고 자랑했다. 제작진이 "박스 테이프 붙일 일이 뭐가 있다고"라고 말하자 고소영은 "몰라. 그냥 이렇게 뜨면 나는 이렇게 팔랑귀잖아"라고 답하며 인스타그램을 통해 구매한 사실을 고백했다. 제작진이 인스타그램을 끊으라고 농담을 건네자 고소영은 "끊고 싶다. 인스타를 끊으면 소비가 되게 많이 줄어들 것 같다"고 공감했다.고소영은 다이어트 식단인 갈비살 수육 역시 인스타그램을 통해 알게 된 가게라고 밝혔다. 다이어트 요리를 소개하던 고소영은 간식 소개도 잊지 않았다. 하지만 이것 역시 인스타그램에서 발견하고 구매한 것이었다. 고소영은 "평소 먹는 것을 되게 많이 찾고 레시피를 자주 봐서 알고리즘에 많이 뜬다"고 해명했다.고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 두 자녀를 두고 있다. 부부는 400억원이 넘는 재산을 소유한 것으로 전해졌다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr