정선희가 과거 자신을 짝사랑했던 박명수의 구애에 대해 솔직하게 이야기했다. / 사진=텐아시아 DB

정선희가 과거 자신을 짝사랑했던 박명수의 구애에 대해 솔직하게 이야기했다. / 사진=유튜브 채널 롤링썬더

일반의 한수민과 결혼한 박명수가 정선희에게 관심을 보였던 일화가 공개됐다.정선희는 25일 공개된 유튜브 채널 '신여성'에 출연해 박명수가 과거 자신에게 관심을 보였던 일을 떠올렸다.그는 "그건 구애가 아니다"라며 "세상에 어떤 사람이 좋아하는 사람에게 '집이 근저당이냐 자가냐'를 묻냐. 박명수 씨의 관점은 사람과 사람이 아니라 M&A 차원이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 "'너는 일을 몇 살까지 할 거니?', '아버지는 일을 계속하시니?'라고 묻는데 그걸 듣고 가슴이 뛰면 이상한 것 아니냐"고 말했다. 당시 여러 방송을 동시에 소화하며 활발하게 활동했던 자신의 상황도 언급했다.정선희는 "한때 일을 8~9개 하다 보니 주변 동료들 사이에서 '지치고 쉬고 싶으면 정선희 찾아라'는 말까지 돌 정도였다"며 "나를 통해 안빈낙도를 꿈꾸는 사람들이다. 박명수 씨도 그런 거였다"고 덧붙였다.박명수는 과거 방송에서 정선희를 좋아했다고 여러 차례 밝힌 바 있다. 정선희를 위해 자동차 트렁크에 풍선 이벤트를 준비하거나, 정선희가 진행하는 라디오 방송을 보기 위해 평소보다 30분 일찍 방송국을 찾았다는 일화도 공개됐다.정선희는 현재 연애에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "누군가를 꼭 만나야 하는 건 아니라고 생각한다"며 "외로움이 별로 없는 편이고 뭔가를 혼자 하고 혼자 있는 걸 좋아한다. 무엇보다 적당한 기회가 없다"고 털어놨다. 이어 "나의 인생만 놓고 보는 게 아니라 상대방이 나로 인해 감당해야 하는 것도 생기는 법 아니겠냐"며 "섣불리 분위기에 생기는 만남을 걸러내는 것뿐이다. 올 때 되면 오겠지 생각한다"고 말했다.힘든 시기를 견딜 수 있도록 곁을 지켜준 동료들에 대해서도 이야기했다. 정선희는 "내가 개그맨이어서 참 다행이라고 생각했다. 개그맨들은 내가 힘들어할 여지를 주지 않는다"고 했다.특히 이경실을 언급하며 "조금 센티해지면 이경실 언니에게 전화가 온다. 그리고 센티멘탈과 관계없는 낙지탕탕이나 홍어삼합 같은 걸 먹인다"고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 정선희는 "내가 안 좋은 일이 있을 때 나보다 더 크게 울고, 좋은 일에 나보다 더 크게 웃어주는 사람이 곁에 한 사람이라도 있으면 사람은 죽지 않는다"고 말하며 눈물을 보였다.이경실 역시 정선희를 향한 애정을 드러냈다. 그는 정선희의 방송 복귀를 언급하며 "선희가 잘 버텨주고 7년 만에 '동물농장'에 다시 나오는데 어떤 아이돌이 나오는 것보다 화면이 꽉 차는 것 같았다"며 "이제 모든 신이 선희를 돌봐주시겠구나라는 마음이 들었다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr