방탄소년단/ 사진 제공= 빅히트 뮤직(하이브), SNEP

방탄소년단/ 사진 제공= 빅히트 뮤직(하이브), SNEP

그룹 방탄소년단이 프랑스에서 싱글 '골드' 인증을 추가했다.프랑스음반협회(SNEP)가 25일 공식 홈페이지를 통해 공개한 인증 내역에 따르면 방탄소년단 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)의 타이틀곡 'SWIM'이 8월 20일자 싱글 부문 '골드' 인증을 받았다. 스트리밍과 다운로드, 실물 음반 판매량을 합산해 누적 1500만 스트리밍에 해당하는 수치를 기록한 곡에 주어지는 인증이다.방탄소년단은 'Dynamite'(다이너마이트), 'Butter'(버터), '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 'FAKE LOVE'(페이크 러브) 등에 이어 통산 열 번째 싱글 '골드' 인증곡을 보유하게 됐다.'SWIM'은 공개된 지 약 5개월 만에 인증 기준을 넘었다. 2020년 8월 발매된 'Dynamite'가 약 3개월 만에 K팝 곡 가운데 최단기간으로 '골드' 인증을 받은 데 이어 방탄소년단 곡 중 두 번째로 빠른 기록이다.앨범 'ARIRANG'도 현지에서 성과를 이어가고 있다. 발매 6일 만에 '골드' 인증을 획득한 데 이어 약 한 달 만에 판매량 10만 장을 넘기며 지난 4월 '플래티넘' 인증을 받았다. 'MAP OF THE SOUL : 7'(맵 오브 더 솔 : 7)과 'Proof'(프루프)가 각각 발매 약 1년 2개월 만에 같은 등급에 도달했던 것과 비교하면 인증 기간이 크게 단축됐다.미국 빌보드에서도 장기 흥행 중이다. 빌보드가 25일(현지시간) 발표한 8월 29일자 차트에서 'ARIRANG'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 24위에 올랐다. 지난 4월 4일자 차트에 1위로 진입한 뒤 3주 연속 정상을 지켰으며, 5개월째 차트인하고 있다. 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 5위를 기록해 22주 연속 '톱 5'를 유지했다. '글로벌 200'에서는 14위에 자리했다.한편, 방탄소년단은 지난 4월 고양에서 막을 올린 월드투어 'ARIRANG'을 진행 중이다. 최근 캐나다 토론토 공연을 마쳤으며 오는 27~28일 미국 시카고, 9월 로스앤젤레스에서 북미 팬들과 만난다. 이후 중남미와 아시아, 호주 등으로 투어를 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr