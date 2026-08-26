'9세 연상 피부과 의사♥' 곽민경, 대학원 졸업했다…해맑게 자랑

'환승연애4' 출연자 곽민경이 대학원 생활을 마무리했다.곽민경은 25일 자신의 SNS에 "저 대학원 졸업했어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 곽민경은 학위복을 입고 양손 가득 꽃다발을 든 채 졸업의 기쁨을 만끽하고 있다. 그는 성균관대학교 미디어문화융합대학원에서 문화예술경영을 전공해왔다.곽민경은 "오랜 시간 학교라는 울타리 안에서 참 많은 걸 배우고 경험했다"며 "한 번의 쉼 없이 이어져 온 학교생활이라 그런지 막상 끝이라고 생각하니 아직 실감이 잘 안 난다"고 소감을 밝혔다.이어 "지금까지 학교에서 얻은 값진 경험과 배움들을 잘 간직하겠다. 새롭게 이어질 제 모습도 기대해달라"고 덧붙이며 대학원 졸업 이후 펼쳐질 새로운 행보를 예고했다.2001년생인 곽민경은 티빙 '환승연애4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송에서는 전 연인 조유식과 출연했으며, 종영 이후 같은 프로그램 출연자인 신승용과 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 9세 차이 커플로 지난 5월 공개 열애를 시작했다.곽민경의 남자친구 신승용은 1992년생 피부과 의사로, 최근 웨이브 서바이벌 예능 '피의 게임X'에 출연했다. 방송에서는 일정 수준의 무력 사용이 허용된 자금 쟁탈전 도중 몸싸움 수위를 둘러싼 논란이 불거졌다. 특히 신승용이 서출구와 격한 몸싸움을 벌이는 과정에서 서출구가 손을 다쳤고, 박지민을 거칠게 미는 장면도 공개되면서 일부 시청자들의 비판을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr