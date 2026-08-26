유재석이 '틈만나면,' MC로 활약하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

지난 25일 방송된 '틈만나면,'에는 배우 차태현과 진기주가 출연했다. / 사진 제공=SBS '틈만나면,'

출연진 논란으로 불안하게 출발한 '틈만나면,' 시즌5가 동시간대 시청률 1위에 올랐다.지난 25일 방송된 '틈만나면,'은 닐슨코리아 수도권 기준 최고 6.2%, 가구 4.2%, 2049 1.6%를 기록하며 시즌 자체 최고 기록을 경신했다. 특히 2049 시청률은 화요일 전체 프로그램 가운데 1위를 차지했다. 고정 MC 유연석의 30억원대 세금 추징 논란과 첫 회 게스트 황정민의 사생활 의혹으로 시즌 초반 잡음이 이어졌지만, 시청률은 안정적인 흐름을 보이고 있다.이날 방송에는 MC 유재석, 유연석과 '틈친구' 차태현, 진기주가 출연해 서울 광진구를 찾았다. 차태현은 '틈만나면,'의 공식 행운부적으로 소개됐다. 그는 "섭외 전화를 받을 때 PD가 나한테 부적 같은 존재라고 하더라. 난 '틈만나면,'의 돼지머리"라며 자신감을 보였다.차태현은 '투 머치 토커'의 면모를 보여주기도 했다. 그는 "기주의 예전 소속사 대표님이 조인성의 매니저라서 우리 소속사랑 인연이 닿았다. 운이 이렇게 좋은가"라며 자축했고, 급기야 소속배우 진기주가 입 한 마디 떼지 못할 정도로 수다 텐션을 높였다. 이에 유재석은 "기주 말 좀 듣자! 기주야 너네 대표님 참교육 좀 해라"라고 말해 웃음을 자아냈다.네 사람이 찾아간 첫 번째 틈주인은 피클볼부 '칠래말래'였다. 이들은 매주 함께 피클볼을 치지만 어색한 사이를 유지하는 독특한 관계성으로 유쾌함을 선사했다. 이들과 함께한 틈게임은 피클볼을 주고받다가 골대에 골인시키는 '원터치 피클볼'이었다. 네 사람은 예상 밖의 끈끈한 팀워크를 발휘해 단 4번 만에 1, 2단계를 성공했다.차태현이 "난이도 올려야 되는 거 아냐?"라고 말하기 무섭게, 3단계부터 실수를 연발하더니 '언럭키 찬스'까지 뽑아 위기에 직면했다. 하지만 마지막 도전 기회에서 유재석이 기적의 한 방으로 3단계를 성공시켜 현장을 놀라게 했다. 틈주인은 3단계 상품인 회식비를 받고 "우리 팀 오래오래 잘 지냈으면 좋겠다"며 기뻐했다.두 번째 틈주인으로 광진초등학교의 9세 어린이 4인방을 만났다. '틈만나면,' 애청자인 이들은 "'틈만나면,'에서 닌텐도 선물 받는 꿈을 꿨다"며 솔직한 소망을 고백했다. 두 번째 게임은 '붙여라 착'이었다. 한 명씩 자석을 쳐서 구슬에 붙이면 성공인 게임이었다.유재석의 걱정도 잠시 단 2번 만에 2단계를 성공하더니, 심지어 3단계 선물로 닌텐도가 등장했다. 이때 예상치 못한 복병이 등장했는데, 자석이 서로 밀리는 상황이 발생한 것. 이에 아이들이 매 도전마다 간절하게 성공을 속삭이자 진기주는 "뒤에 난리 났는데요?"라며 어쩔 줄 몰라 해 웃음을 자아냈다. 결국 네 사람은 4번째 도전에서 3단계까지 깔끔하게 성공하며 완벽한 결말을 완성했다.한편 방송 말미 공개된 다음 주 예고편에서는 틈친구로 현빈, 우도환이 등장했다. 현빈은 볼트 쌓기 하나에 손을 덜덜 떨더니 "난 도전 소리가 싫어"라며 긴장하는 반전 모습을 보였다. 특히 현빈이 데뷔 이후 최초로 버라이어티 예능에 출연하는 만큼 기대를 높인다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr