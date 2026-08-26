배우 신예은이 학사모를 착용한 채 미소를 짓고 있다. / 사진=신예은 SNS

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배우 신예은이 대학교를 10년 만에 졸업했다.신예은은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "암모나이트의 졸업👩‍🎓🎓"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 신예은이 학사모를 착용한 채 꽃다발과 케이크 등을 들고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 입학 약 10년 만에 졸업이라는 하나의 문턱을 넘은 그는 누구보다 행복한 표정을 짓고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.신예은은 2016년 성균관대학교 연기예술학과에 입학했다. 앞서 2024년 그룹 에이핑크 멤버 김남주의 유튜브 채널 '남주세끼'에서 15학번인 김남주가 16학번인 신예은을 '할머니' 대열에 넣어 그가 고학번임을 알린 바 있다.한편 신예은은 1998년생으로 올해 29세다. 2018년 웹드라마 '에이틴'으로 데뷔해 올해 8주년을 맞았다. 최근까지 ENA 드라마 '닥터 섬보이'에 출연하며 시청자들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr