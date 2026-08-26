배우 신예은이 학사모를 착용한 채 미소를 짓고 있다. / 사진=신예은 SNS
배우 신예은이 학사모를 착용한 채 미소를 짓고 있다. / 사진=신예은 SNS
배우 신예은이 대학교를 10년 만에 졸업했다.

신예은은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "암모나이트의 졸업👩‍🎓🎓"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 신예은이 학사모를 착용한 채 꽃다발과 케이크 등을 들고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 입학 약 10년 만에 졸업이라는 하나의 문턱을 넘은 그는 누구보다 행복한 표정을 짓고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.
사진=신예은 SNS
사진=신예은 SNS
신예은은 2016년 성균관대학교 연기예술학과에 입학했다. 앞서 2024년 그룹 에이핑크 멤버 김남주의 유튜브 채널 '남주세끼'에서 15학번인 김남주가 16학번인 신예은을 '할머니' 대열에 넣어 그가 고학번임을 알린 바 있다.

한편 신예은은 1998년생으로 올해 29세다. 2018년 웹드라마 '에이틴'으로 데뷔해 올해 8주년을 맞았다. 최근까지 ENA 드라마 '닥터 섬보이'에 출연하며 시청자들과 만났다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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