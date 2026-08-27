배우 송강이 군 복무 중 방탄소년단(BTS) 뷔와 가까워진 계기를 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 송강이 군 복무 중 방탄소년단(BTS) 뷔와 가까워진 계기를 밝혔다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 송강이 군 복무 중 방탄소년단(BTS) 뷔와 가까워진 계기를 밝혔다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 송강이 군 복무 중 방탄소년단(BTS) 뷔와 가까워진 계기를 밝혔다. 송강은 육군 현역으로 지난해 10월 병장으로 만기 전역했다.25일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립'에는 tvN 새 드라마 '포핸즈'로 돌아온 송강이 출연했다.장도연은 군 복무 당시 송강과 뷔가 함께 찍어 화제를 모았던 네컷 사진을 언급하며 두 사람이 친해진 계기를 물었다.송강은 "같은 군단인데 역할이 다르다. 뷔는 군사경찰 특임대, 저는 그냥 일반 병사"라며 지인을 통해 연락이 닿았다고 설명했다. 이후 평일 외출 날짜를 맞춰 부대 밖에서 만났다고 덧붙였다.두 사람은 외출 때마다 함께 식사하거나 PC방을 찾으며 친분을 쌓았다. 송강은 "만나서 밥도 먹고 PC방도 자주 갔다"며 뷔의 부대원 5명과 자신의 부대원 5명이 모여 5대5 단체 게임을 한 적도 있다고 이야기했다.식사비를 누가 부담하는지에 대한 이야기도 나왔다. 장도연이 뷔와 만날 때 누가 계산하는지 묻자 송강은 "걔가 사더라"고 답했다. 그러면서 "저도 몇 번 샀다"며 게임이나 볼링 내기에서 졌을 때 자신이 비용을 냈다고 말했다.송강은 군 동기들과 외출했던 일상도 떠올렸다. 오전 8시에 부대를 나선 뒤 PC방에서 돈가스 덮밥과 라면으로 점심까지 해결하고, 볼링장에서 내기를 즐긴 뒤 군인 할인을 받을 수 있는 사우나를 찾았다고 회상했다.동기들 사이에서 맏형이었던 그는 소고기를 사거나 외박 때 숙박비의 80%를 부담하기도 했다. 장도연이 "다 사 줄 수 있는데, 80%는 뭐냐"고 묻자 송강은 "자기들이 게임해서 20% 내겠다고 하더라. 만난 사람들이 좋았다"고 당시를 돌아봤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr