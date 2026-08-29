배우 이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 받은 퀴즈 상금을 '포핸즈' 회식비로 사용했다고 밝혔다./사진제공=tvN

배우 이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 받은 퀴즈 상금을 '포핸즈' 회식비로 사용했다고 밝혔다./사진제공=tvN

배우 이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 받은 퀴즈 상금을 '포핸즈' 회식비로 사용했다고 밝혔다.25일 tvN 새 토·일 드라마 '포핸즈' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 박경림의 진행 아래 박현석 감독과 배우 송강, 이준영, 장규리가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.'포핸즈'는 클래식 음악을 중심으로 청춘들의 우정과 성장을 그리는 작품이다. 제목인 '포핸즈'는 하나의 피아노를 두 사람이 함께 연주하는 방식을 뜻한다.송강은 이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 받은 상금에 관해 "나눔이 없었다"고 밝혔다. 이에 이준영은 "상금은 회식비로 썼다. 우리 스태프분들과 회식을 했다"고 말했다.송강은 "내가 간 적은 없지만, 마음은 함께했다"고 너스레를 떨었다. 앞서 이준영은 지난달 입대를 앞두고 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 퀴즈를 맞히며 상금을 획득했다. 당시 문제를 푸는 과정에서 송강의 군 복무 관련 일화가 도움을 준 것으로 알려졌다.극 중 송강은 피아노에 천부적인 재능을 지닌 강비오 역을, 이준영은 또 다른 피아노 천재 최정요 역을 맡았다. 두 사람은 한 대의 피아노를 함께 연주하는 장면을 여러 차례 촬영하며 가까워졌다고 밝혔다.기억에 남는 촬영 장면을 묻자 송강은 이준영과 한 의자에 나란히 앉아 피아노를 연주했던 순간을 꼽았다. 그는 "둘이서 한 의자에 앉아 피아노를 치는 신이 많았는데 준영 씨가 덩치가 컸다"고 말했다. 이어 송강은 "한 의자에 두 명이 앉을 때마다 재미있었다. 추운 겨울이라 따뜻하기도 했지만 조금은 불편했다"고 솔직하게 털어놨다.이준영 역시 "많이 불편했다"고 맞장구쳤다. 그는 "송강 배우가 운동을 엄청나게 열심히 하는데 의자는 작았다. 꼭 어깨 운동하고 오더라"고 이야기했다. 이어 "근육이 부풀어 올라서 옆에 앉으면 서로 닿았다. 촬영에 집중하다 보면 그런 상황도 재미있었다"고 회상했다.이준영은 "액션이나 대사가 많은 작품은 많은 장면을 함께 찍으면서 친해진다. 그런데 이번에는 반대로 서로 교감하는 장면이 많았다"고 설명했다. 이어 "눈을 바라보면서 연기하는 장면도 꽤 많았다. 덕분에 어색함을 조금 빨리 덜어낼 수 있었다"고 말했다.'포핸즈'는 오는 29일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr