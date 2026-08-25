사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 싱가포르에서 여유로운 식사 시간을 보내며 밝은 근황을 전했다.표예진은 인스타그램에 "싱가폴에서 만난 여블리랑 힐링 물론 운동도 했음^^^^^^!!"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 은은한 조명이 비추는 레스토랑 테이블에 앉아 레드 와인이 담긴 와인잔을 들고 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 블랙 민소매 상의에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 테이블 위에는 스테이크와 붉은색 요리, 빵과 소스가 함께 놓여 있으며 편안하면서도 단정한 분위기가 식사 자리의 여유를 더했다.이어진 사진에서 표예진은 와인잔을 두 손으로 감싼 채 옆을 바라보며 이야기를 나누는 듯한 표정을 짓고 있다. 테이블 위에 놓인 접시와 물컵, 휴대전화가 함께 담겼고 따뜻한 실내 조명과 차분한 공간 분위기가 자연스럽게 어우러지며 편안한 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다.마지막 사진에서 표예진은 와인잔을 손에 든 채 정면이 아닌 위쪽을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 앞에 놓인 스테이크와 빵, 물컵이 그대로 테이블을 채우고 있고 블랙 민소매 상의와 긴 생머리의 깔끔한 스타일링이 차분한 레스토랑 분위기와 조화를 이루며 담백한 매력을 전했다.사진을 본 팬들은 "완전 너무 예뻐요", "너무귀여워", "너무 예뻐", "얼굴은 여전히 아름다우시고요", "표예진 여신이다", "러블리 예진님" 등의 댓글을 남기며 반가운 마음을 전했다.한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다. 또 표예진은 최근 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr