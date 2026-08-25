사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

손연재가 단정한 스타일링으로 차분한 가을 분위기를 선보이며 눈길을 끌었다.손연재는 최근 자신의 인스타그램에 "가을 준비"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손연재는 회색 벽돌 벽 앞에 기대어 두 팔을 가볍게 교차한 채 옆을 바라보고 있다. 네이비 컬러 카디건과 같은 계열의 스커트에 화이트 이너를 매치했고 화이트 위빙 디자인의 핸드백을 손에 들어 차분하면서도 단정한 분위기를 완성했다. 벽면에 드리운 햇살과 그림자가 자연스럽게 어우러지며 한층 따뜻한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 손연재는 야외 테이블에 앉아 핸드백에 머리를 기댄 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 나무 테이블과 벤치, 뒤편으로 이어지는 계단과 난간이 함께 담긴 공간 속에서 편안한 자세를 취하고 있으며, 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리와 은은한 메이크업이 차분한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 손연재는 같은 테이블에 앉아 몸을 옆으로 돌린 채 시선을 다른 곳으로 향하고 있다. 테이블 위에는 투명 컵에 담긴 아이스커피가 놓여 있고, 핸드백을 곁에 둔 모습이 담겼다. 주변의 회색 바닥과 벽돌 건물이 어우러지며 담백한 일상의 분위기를 전했다.마지막 사진에서 손연재는 야외 테이블과 대형 파라솔 앞에 서서 두 팔을 가볍게 교차한 채 카메라를 바라보고 있다. 네이비 셋업 아래로 화이트 컬러가 레이어드된 스커트 밑단과 화이트 슬리퍼가 조화를 이루며 깔끔한 스타일링을 완성했고 뒤편 건물과 테라스 공간이 함께 담기며 여유로운 분위기를 자아냈다.사진을 본 팬들은 "와 미모 최고네요", "너무 이쁘네요", "너무 예뻐", "언제나예쁨", "워너비에요", "애엄마 아닌거 같아요" 등의 댓글을 남기며 변함없는 미모를 향한 찬사를 보냈다.한편 손연재는 1994년생으로 33세며 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼해 아들을 품에 안아 행복한 결혼생활 중이다. 또한 손연재는 단독주택을 남편과 공동 명의로 72억 원에 매입했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr