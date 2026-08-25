장한별이 고등학생 과외 경험을 고백한다./사진제공=MBN

장한별이 고등학생 과외 경험을 고백한다./사진제공=MBN

가수 장한별이 '뇌섹남' 면모를 뽐낸다.오는 26일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘전설의 사내’ 7회에서는 ‘무명전설 TOP7’(성리·하루·장한별·황윤성·정연호·이창민·이루네)과 ‘이직자7’(진시몬·김용필·박혜신·신성·이승윤·윤수현·최우진)이 ‘직장의 신’ 특집으로 맞붙는 현장이 펼쳐진다.이날 스튜디오에는 ‘무명전설’ 시즌1의 MC 김대호가 깜짝 등장한다. 그는 “(‘무명전설’ 현장에서) 늘 ‘탑 프로단’의 자리가 궁금했는데, 오늘 (‘판정단’으로서) 심사를 맡게 됐다. 무대 옆에서만 가수들을 보다가 정면에서 시선을 맞추며 보는 느낌은 어떨지”라며 설레어 한다.MC 장민호는 “이번 ‘직장의 신’ 특집의 첫 대결은 ‘알바의 신’ 미션!”이라며 “혹시 특이한 알바 경험이 있으신 분?”이라고 질문한다. 그러자 장한별은 “전 고등학생 때 고등학생을 과외한 경험이 있다”고 해 모두를 놀라게 한다. ‘세계 50위’ 호주 명문대 치의대생 출신인 그의 ‘엘리트’ 면모에 정연호는 “지니어스네!”라며 감탄한다. 이루네도 “전 고향이 ‘진도’라서 조기, 갈치를 잡고 톳과 미역도 캐보고 했다”고 어업 관련 알바 경험을 소환한다.‘TOP7’의 하루와 ‘이직자7’의 최우진이 ‘알바의 신’ 대결 주자로 출격한다. 최우진은 “배달, 택배, 콜센터, 호텔리어까지 다 해봤다”며 다채로운 알바 이력으로 기선을 제압한다. 하루는 17세 때 돈가스집 알바를 시작으로 과일가게, 행사장 인솔 업무 등을 섭렵했음을 어필한다. 특히 그는 “(과일가게에선) 수박을 팔아서 8시간 만에 매출 200만 원을 올렸다”고 해 사장님들이 탐냈던 ‘1등 인재’임을 알린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr